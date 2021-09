Les stocks d’iPad de 8e génération sont faibles avant l’événement Apple de la semaine prochaine

in

Les stocks d’iPad d’entrée de gamme d’Apple s’épuisent dans les magasins de détail et en ligne, ce qui indique qu’une mise à jour du ‌iPad‌ le plus abordable d’Apple pourrait être en vue et pourrait même arriver dès ce mois-ci.



Les délais de livraison pour le iPad‌ de huitième génération ont glissé en octobre avec des délais d’attente de trois à six semaines, ou sont “actuellement indisponibles” aux États-Unis et sur d’autres marchés en ligne, dont la Chine, le Japon et certains pays d’Europe.

En ce qui concerne les retards, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a déclaré qu’Apple avait dit aux employés de la vente au détail “de ne pas spéculer pourquoi aux consommateurs”. Gurman ajoute : « Vous devinez pourquoi ?

Gurman fait allusion aux rumeurs selon lesquelles Apple est sur le point de lancer un ‌iPad‌ de 10,5 pouces à bas prix de neuvième génération avec une puce de série A mise à jour. La taille de l’écran devrait rester la même à 10,2 pouces, mais elle serait plus fine à 6,3 mm, avec un design global plus léger.

La tablette est censée inclure 4 Go de RAM avec un bouton Touch ID Home et un port Lightning. Comme pour les versions précédentes du iPad‌, il s’adressera aux étudiants et à ceux qui recherchent une option de tablette abordable.

Les modèles ‌iPad‌ de septième et huitième génération d’Apple ont tous deux été présentés lors des événements de septembre, et un autre est juste au coin de la rue. Apple a envoyé mardi des invitations à un événement “California Streaming” le mardi 14 septembre, où il prévoit de lancer la nouvelle gamme d’iPhone 13, une Apple Watch Series 7 et éventuellement de nouveaux AirPod.

Selon les rumeurs, Apple travaillerait également sur un iPad mini redessiné, mais cet appareil ne devrait pas figurer lors de l’événement de la semaine prochaine. Apple devrait organiser plusieurs événements dans le reste de cette année, nous pourrions donc le voir en octobre ou novembre à la place.