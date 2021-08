Les stocks et le pétrole glissent alors que la propagation de Delta brouille la situation économique

Un cambiste passe devant les écrans montrant l’indice composite des prix des actions coréennes (KOSPI), à gauche, et le taux de change entre le dollar américain et le won sud-coréen dans la salle des marchés des changes à Séoul, Corée du Sud, le vendredi 12 mars 2021 Les actions étaient mitigées en Asie vendredi après que de larges gains ont porté plusieurs indices majeurs à des sommets historiques à Wall Street. (

Les principaux indices boursiers ont glissé et le pétrole a enregistré sa quatrième journée consécutive de baisse alors que les investisseurs se débattaient avec des données économiques mitigées et considéraient l’impact économique de la propagation continue de la variante du coronavirus Delta.

Wall Street a fortement fermé mardi, avec les baisses les plus importantes observées dans les actions liées à la technologie et à la consommation discrétionnaire à méga-capitalisation alors que les investisseurs ont réduit leur appétit pour le risque.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 0,79%, mettant fin à une séquence de cinq jours de victoires consécutives. Le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,71% après avoir enregistré un nouveau record lundi, et le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,93%.

L’indice boursier mondial MSCI (.MIWD00000PUS), qui suit les actions de 45 pays, a chuté de 0,77%.

La perspective d’une diminution de la demande de voyages ou de nouvelles fermetures pandémiques a pesé sur le pétrole, exacerbée par la croyance en l’OPEP et parmi ses alliés que le marché n’a pas besoin de plus d’offre.

Le brut Brent a terminé la séance en baisse de 48 cents, ou 0,7%, à 69,03 $ le baril, tandis que le brut US West Intermediate (WTI) s’est stabilisé de 70 cents, soit 1% de moins à 66,59 $ le baril.

Les marchés ont ouvert mardi matin sur une note pessimiste après que le département du Commerce a annoncé que les ventes au détail américaines avaient chuté de 1,1% en juillet, bien en deçà des attentes des économistes. Cependant, cette image a été rendue plus trouble par des données distinctes qui montraient que la production des usines américaines avait bondi en juillet.

Ces chiffres jettent un nouveau doute sur la capacité des États-Unis à maîtriser la pandémie pour remettre la plus grande économie du monde sur les rails, d’autant plus que les cas augmentent dans le monde avec la propagation de la variante Delta du coronavirus.

« Il est possible que l’augmentation des cas de COVID commence à ébranler la confiance des consommateurs, mais le fait que les dépenses dans les restaurants aient augmenté au cours du mois suggère que ces inquiétudes sont modestes. Les ventes au détail ne sont pas ajustées en fonction de l’inflation, et il se peut que la récente croissance des prix commence à affecter le volume des ventes », a déclaré Curt Long, économiste en chef et vice-président de la National Association of Federal Credit Unions.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mardi qu’il n’était pas clair si l’écart Delta aurait un impact notable sur l’économie, ajoutant que de nombreuses entreprises avaient pu s’adapter.

Au-delà des préoccupations liées au COVID, les troubles politiques en Afghanistan ont ajouté à la demande de valeurs refuges, propulsant le dollar américain à sa deuxième journée consécutive de gains. L’indice du dollar américain a augmenté de 0,55% à 93,130.

Les rendements du Trésor américain sont restés en grande partie inchangés dans des échanges agités mardi, les investisseurs faisant le tri dans une situation économique boueuse. Les rendements des obligations de référence à 10 ans étaient pour la dernière fois à 1,258 %, peu de changement ce jour-là, après avoir précédemment chuté à 1,217 %.

À l’avenir, la Réserve fédérale américaine donnera aux investisseurs de nouveaux éléments à considérer mercredi lorsqu’elle publiera le compte rendu de sa réunion de définition de la politique de juillet. Les marchés chercheront des indications sur la rapidité avec laquelle la Fed prendra des mesures pour revenir sur sa relance sans précédent alors qu’elle envisage les gains d’emplois et l’inflation.

Le président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren, a déclaré lundi que la Fed pourrait commencer à réduire les achats mensuels d’actifs en septembre si elle voit un autre rapport solide sur l’emploi.

Les prix de l’or ont baissé mardi après plusieurs jours de gains, l’or au comptant chutant de 0,14% à 1 784,75 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain se sont établis en baisse de 0,1% à 1 787,80 $ l’once.