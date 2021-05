Les stocks glissent, la crypto sous pression au milieu des soucis d’inflation

bitcoins

Les actions mondiales ont glissé et les crypto-monnaies ont coulé mercredi, car une menace d’inflation indésirable a incité les investisseurs à se détourner des actifs considérés comme vulnérables à toute suppression de la relance monétaire.

Les pièces numériques étaient également sous la pression des nouvelles restrictions chinoises imposées aux institutions financières fournissant des services liés aux transactions de crypto-monnaie.

Alors que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis début février et que le dollar s’est vautré près de trois mois contre ses rivaux, les prix de l’or, considérés comme une couverture contre l’inflation, se sont maintenus près d’un sommet de quatre mois.

«Les investisseurs institutionnels semblent s’éloigner du bitcoin pour revenir à l’or traditionnel, inversant la tendance des deux trimestres précédents», ont écrit des analystes de JPMorgan, dont Nikolaos Panigirtzoglou, dans une note de recherche.

«La situation des flux de bitcoins continue de se détériorer et laisse entrevoir un repli continu des investisseurs institutionnels.»

Le sentiment d’absence de risque s’est répandu sur les marchés boursiers, l’accent étant mis sur la publication par la Réserve fédérale américaine plus tard mercredi du procès-verbal de sa réunion d’avril, qui sera surveillée pour toute indication sur la politique monétaire aux États-Unis.

L’indice européen STOXX 600 (.STOXX) a chuté de 1,3% à l’ouverture, en bonne voie pour sa plus forte baisse en plus d’une semaine, tandis que la jauge MSCI des actions à travers le monde (.MIWD00000PUS) a baissé de 0,2%.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,5% bien que Hong Kong et la Corée du Sud soient fermés pour les vacances. Le Nikkei (.N225) du Japon a perdu 1,3%.

Les contrats à terme S&P américains ont chuté de 0,5% en Europe un jour après que les actions de Wall Street ont glissé mardi soir, incapables de maintenir les gains réalisés après des bénéfices exceptionnels de Walmart (WMT.N) et de Home Depot (HD.N).

Alors que la demande se rétablit rapidement car de nombreux pays développés ont fait des progrès avec la vaccination contre le COVID-19, les entreprises sont confrontées à des obstacles liés à la pénurie de puces, de conteneurs et aux États-Unis également, ce qui suscite des inquiétudes quant à la hausse des prix.

Reflétant un mouvement en cours aux États-Unis alors que la reprise mondiale s’installe, l’inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a plus que doublé pour atteindre 1,5% en avril, selon des données mercredi.

Les données sur l’inflation de la zone euro pour avril sont attendues à 9h00 GMT, les données pour le Canada étant attendues plus tard.

Aux États-Unis, la Fed est restée fidèle au discours selon lequel une récente hausse de l’inflation serait transitoire et qu’elle devrait donc conserver ses paramètres de politique monétaire aisés.

On s’attend à ce que le compte rendu de la réunion d’avril répète ce message.

“L’inflation reste le thème principal, qu’elle soit réelle et si la Fed pourrait devoir changer sa politique à cause de cela”, a déclaré Kazushige Kaida, responsable des ventes de devises à la succursale de Tokyo de la State Street Bank. «Pour le moment, les marchés font confiance, en quelque sorte, au récit de la Fed.»

Les investisseurs restent prudents à la suite d’une reprise inattendue de l’inflation à la consommation aux États-Unis, montrée plus tôt ce mois-ci.

Toute nouvelle flambée pourrait frapper les actifs dont les prix ont été soutenus par l’assouplissement monétaire, y compris les crypto-monnaies, qui ont fortement augmenté au cours de l’année écoulée et sont considérées par certains comme un exemple d’un excès créé par un «mur de monnaie» des banques centrales.

Bitcoin a chuté de 10,2% pour atteindre son niveau le plus bas depuis début février, portant sa perte d’un sommet de 64895 $ atteint il y a un peu plus d’un mois à plus de 40% à ce stade. Il était pour la dernière fois 6,4% plus bas à 40 157 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a perdu jusqu’à 15,5% et un tiers de sa valeur par rapport à son sommet record atteint mercredi dernier. Il a changé de mains pour la dernière fois à 2946 $, en baisse de 10,7%.

Alors que les crypto-monnaies ont été meurtries par la nouvelle interdiction de leurs transactions par la Chine, elles n’étaient pas les seules à faire face à des pressions.

Certaines matières premières qui ont bénéficié de la reflation des échanges ont également perdu de la vigueur, les contrats à terme sur le bois d’oeuvre américains ayant perdu environ 20% au cours des trois dernières séances.

Les prix du pétrole ont reculé pour une deuxième journée en raison des craintes de demande qui mijotent alors que les cas de coronavirus en Asie augmentent et des craintes d’une hausse des taux d’intérêt américains, ce qui pourrait limiter la croissance économique.

Les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de 1,2% à 64,69 $ le baril tandis que les contrats à terme sur le Brent ont perdu 1,1% à 67,98 $ le baril.

Les bons du Trésor américain ont été relativement calmes, avec un rendement à 10 ans en hausse de 2 pb et s’échangeant dans les fourchettes du mois.

En Europe, le rendement de référence du Bund allemand a grimpé à un plus haut depuis deux ans alors que les investisseurs envisageaient de plus en plus la possibilité que la Banque centrale européenne ralentisse ses achats d’obligations. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 3 pb à -0,081%. Le rendement à 10 ans de l’Italie a augmenté de 5 pb à 1,1455%, son plus haut depuis septembre 2020.

Sur les marchés des devises, le dollar est resté sous pression.

L’euro a atteint un sommet de près de trois mois de 1,2244 $ tandis que la livre britannique s’est maintenue à 1,4181 $, restant près d’un sommet de trois mois touché mardi.

Le dollar s’est établi à 109,06 yens après quatre sessions consécutives de baisse.

Après que l’or a atteint son plus haut niveau depuis fin janvier mardi, il est resté globalement stable à 1 867,46 $ l’once.