Les stocks industriels bénéficieront de l’augmentation des exportations ; L&T et Adani Ports se partagent les meilleurs choix

Alors que les grandes économies rebondissent maintenant après les creux pandémiques et planifient d’importants programmes de dépenses en capital, les analystes de Bank of America (BofA) voient le potentiel des exportations à augmenter la croissance incrémentielle du secteur industriel. «Les commentaires de la direction montrent déjà les premiers signes d’une reprise probable de la traction des exportations, la plupart des grandes économies du monde ayant rebondi avant la reprise du marché intérieur et envisagent de poursuivre d’importants programmes d’investissement. Le stimulus infra américain de 1 000 milliards de dollars, en particulier, pourrait être une opportunité », a déclaré BofA dans un récent rapport. Auparavant, BofA avait souligné que les actions industrielles nationales pourraient bénéficier du cycle d’investissement pluriannuel en Inde.

Les exportations représentent déjà une part importante des ventes des entreprises nationales. BofA a souligné que 21% des ventes des entreprises industrielles nationales proviennent en moyenne des exportations. « La contribution est légèrement plus élevée pour les sociétés de biens d’équipement comme le producteur de groupes électrogènes diesel Cummins, les sociétés d’automatisation comme Honeywell et Siemens, les fabricants d’abrasifs Carborundum Universal, Grindwell Norton et le fabricant de roulements Timken ; tout en étant à l’extrémité inférieure pour les pompes, les compresseurs et les entreprises de défense », ont-ils ajouté.

« Globalement, nous voyons plusieurs moteurs d’une accélération de la croissance des exportations des entreprises industrielles : ambitions de développer les exportations (21 % des ventes en moyenne actuellement) ; utilisations relativement faibles à 50-85 % ; le soutien de leurs parents américains/européens dans le cas des multinationales ; et des plans d’activités de fusions et acquisitions spécifiquement orientés vers les marchés d’exportation », indique le rapport. Les analystes conservent leur surpondération sur l’industrie, étant donné que les valorisations se situent juste dans la moyenne à long terme. « Voyez la possibilité d’une expansion de la valorisation alors que les exportations complètent un cycle d’investissement en accélération, entraînant une expansion de la croissance des bénéfices et des RoE. »

Les analystes ont un objectif de prix de Rs 1 954 par action pour les actions L&T. “Nous avons évalué son activité principale mère (ajustée pour les revenus de dividendes de ses filiales/JV) à 20 fois les bénéfices à terme sur 2 ans, pour un RoE de l’activité principale de 16% au cours de l’exercice 23E”, ont-ils déclaré. Les retards d’exécution au Moyen-Orient, les retards dans l’accélération de l’exécution des activités d’infrastructure nationales ou le manque de marges d’infrastructure nationales sur les prix plus élevés des matières premières sont quelques-uns des risques à la baisse liés à l’entreprise. L&T se négocie à Rs 1 689 par action à ce stade.

L’objectif de cours des actions est fixé à Rs 874 par action, ce qui implique une hausse de 16% par rapport aux niveaux actuels. Détournement potentiel des flux de trésorerie d’ADSEZ vers l’écart de trésorerie pour les sociétés du groupe Adani (principalement Adani Power), augmentation de l’exposition aux parties liées via des prêts/créances, augmentation de l’engagement des promoteurs dans les entités du groupe et reprise de la croissance des volumes plus lente que prévu de Covid-19 les perturbations liées sont des risques alignés sur le stock.

Container Corporation de l’Inde

Les analystes de BofA ont un prix cible de Rs 753 par action sur Concor sur la base de 26x les bénéfices à terme sur deux ans ou près de +2SD niveaux par rapport au multiple de valorisation moyen à long terme de l’action. L’achèvement en temps opportun de la vente stratégique, une reprise plus importante que prévu dans le commerce EXIM à court terme de l’Inde entraînant une croissance robuste du trafic de conteneurs dans les ports et donc, pour Concor, et une croissance exponentielle du commerce intérieur alimentant des volumes au-delà des attentes sont des risques à la hausse vus par les analystes. L’action se négocie actuellement à Rs 726 pièce.

Cummins Inde

Le cours de l’action Cummins India a augmenté de 15 % au cours du dernier mois, ce qui le place à une distance proche de l’objectif de cours de 1 077 roupies par action. BofA a déclaré que l’accélération des investissements d’infrastructure du gouvernement a la possibilité de fournir un avantage aux attentes de volume domestique modérées de Cummins. “Les risques à la baisse pour notre objectif de prix sont : une baisse des exportations en raison de la faiblesse au Moyen-Orient et en Afrique, et une nouvelle contraction des marges, en raison d’un mix de produits défavorable et d’une hausse des prix des matières premières”, a déclaré BofA.

