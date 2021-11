Les stocks mondiaux démarrent prudemment; l’euro lutte

Les actions américaines chutent sur fond de données moroses

Les actions mondiales ont débuté la semaine sur une note prudente lundi après avoir affiché une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, et l’euro a lutté alors que les commerçants pesaient les risques de restrictions de verrouillage européennes et les perspectives d’une réduction plus rapide de la Réserve fédérale.

Bien que les contrats à terme de Wall Street se soient confortablement maintenus en territoire positif au début des échanges à Londres, les principaux indices européens ont ouvert dans le rouge alors que les marchés semblent s’être soudainement réveillés face aux risques liés au COVID-19.

« Le problème en Europe est la propagation du Covid-19, ce qui signifie que davantage de confinements et d’autres restrictions sanitaires en partie contre les non-vaccinés devraient augmenter rapidement au cours des deux prochaines semaines », a déclaré Sebastian Galy, stratège chez Société Générale.

« Cela devrait à son tour avoir un impact négatif sur certains services et avoir un impact négatif sur la croissance, un scénario qui avait été de plus en plus pris en compte sur le marché des actions européen. »

L’Autriche a mis fin à la vie publique lundi alors que son quatrième verrouillage national COVID-19 commençait, le premier dans un pays d’Europe occidentale, l’Allemagne avertissant qu’elle pourrait emboîter le pas.

Bien que les analystes boursiers aient maintenu leurs recommandations haussières sur les marchés boursiers européens pour le moment, les investisseurs surveillent de près des secteurs tels que les voyages, les hôtels et les banques pour un impact plus large. L’indice des voyages et des loisirs a été le plus en baisse (.SXTP) en début de séance.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIWD00000PUS) a chuté de 0,1%. Une jauge asiatique (.MIAPJ0000PUS) était en baisse d’une marge similaire.

L’euro a glissé de 0,3% à 1,1260 $, près d’un creux de 16 mois vendredi. La monnaie commune a été le principal moteur des marchés au cours des dernières sessions, les investisseurs pariant que l’économie européenne sera à la traîne par rapport à la reprise américaine.

Du côté des entreprises, les actions de Telecom Italia (TLIT.MI) ont bondi de 30% après que KKR a fait une approche de 12 milliards de dollars pour privatiser le groupe de téléphonie italien. Un sous-indice des télécommunications (.SXKP) a gagné sa plus grande marge depuis mars.

Les actifs refuges tels que les obligations, l’or et le yen ont également profité du récent ton prudent.

Lundi, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence était stable à 1,5600 %, avec la courbe des rendements à son niveau le plus plat depuis le début de la pandémie alors que les marchés envisageaient avec nervosité les perspectives d’un dénouement plus rapide des mesures de relance.

Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a déclaré la semaine dernière que l’accélération du rythme de la réduction pourrait valoir la peine d’être discutée lors de la réunion de décembre. Le procès-verbal de la réunion de novembre doit être remis mercredi.

Les actifs refuges ont attiré la demande. L’or a trouvé un support à 1 845 $ l’once. Le yen a oscillé à 114,09 pour un dollar.

Bitcoin était sous pression après avoir publié sa pire semaine en deux mois la semaine dernière et a chuté de 3% à 57 000 $.