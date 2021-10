Les straphangers de la région de Philadelphie qui ont peut-être filmé un viol pourraient faire l’objet d’accusations: rapport

Les autorités de Pennsylvanie s’efforcent de déterminer si les passagers qui ont été témoins d’un viol présumé sur une ligne de train de banlieue de Philadelphie non seulement n’ont pas appelé le 911, mais ont peut-être filmé l’incident.

« Je peux vous dire que des gens tenaient leur téléphone en direction de cette femme attaquée », a déclaré Thomas J. Nestel III, chef de la police de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, lors d’une conférence de presse lundi.

La police a déclaré que l’attaque s’était produite vers 22 heures mercredi dernier sur la ligne Market-Frankford de SEPTA. La police a été alertée par un employé du train qui a repéré la femme et a pensé que quelque chose n’allait pas. La police attendait à l’estrope suivante et a arrêté le suspect, qui aurait été au-dessus de la femme, et l’a transportée d’urgence à l’hôpital.

Fiston Ngoy, 35 ans, a été inculpé de viol et d’autres accusations, a rapporté Fox 29, citant les dossiers du tribunal du comté de Delaware. Les enquêteurs ont déclaré dans l’affidavit que Ngoy s’était assis à côté de la femme environ une minute après être monté à bord du wagon, peu après 21h15.

La vidéo la montre le repoussant plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit vu en train de déchirer son pantalon vers 21h52, a déclaré la police. Ngoy aurait déclaré à la police que la rencontre était consensuelle mais ne pouvait pas se souvenir de son nom.

Les policiers ont critiqué les personnes dans le train qui n’ont pas appelé le 911.

Fox 29, citant un affidavit, a rapporté que la victime avait été harcelée par le suspect pendant environ 40 minutes – et des dizaines d’arrêts de train – avant l’agression physique.

Elle a même tenté de repousser le suspect, a indiqué la police.

Les autorités ne pensent pas qu’un seul passager ait appelé le 911. La police enquête si certains ont réellement filmé l’incident, ce qui pourrait entraîner des poursuites.

Le New York Times a rapporté que la police a déclaré que les personnes qui ont enregistré l’attaque et ne sont pas intervenues pourraient éventuellement être inculpées, mais il appartiendrait au bureau du procureur du comté de Delaware de le déterminer.

La police a déclaré que la femme était en voie de guérison et l’a qualifiée d' »incroyablement forte ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport