Les stratèges investissent dans les junk bonds asiatiques après la crise d’Evergrande

Les obligations asiatiques à haut rendement ont été les préférées des investisseurs institutionnels au cours des dernières années.

Également connus sous le nom de junk bonds, ce sont des titres de créance de qualité inférieure qui comportent des risques de défaut plus importants et, par conséquent, des taux d’intérêt plus élevés pour les compenser.

Un exemple récent et très médiatisé est la crise de la dette d’Evergrande en Chine. Pesé sous plus de 300 milliards de dollars de passif, le promoteur immobilier le plus endetté au monde est au bord de l’effondrement. Les craintes d’une contagion plus large à l’industrie, et peut-être même à l’économie, ont déclenché une liquidation mondiale en septembre.

Compte tenu de l’incertitude du marché chinois des obligations de pacotille, CNBC a demandé à cinq stratèges et gestionnaires de portefeuille : conseilleriez-vous aux investisseurs d’acheter des obligations asiatiques à haut rendement ?

Pour être clair, les obligations immobilières chinoises constituent la majeure partie des obligations de pacotille asiatiques. Alors que la crise de la dette d’Evergrande se dénouait, d’autres promoteurs immobiliers chinois ont également commencé à montrer des signes de tension – certains ont manqué des paiements d’intérêts, tandis que d’autres ont fait défaut sur leur dette.

Voici les réponses de 5 stratèges CNBC interviewés :

1. Martin Hennecke, Place Saint-Jacques

Responsable du conseil en investissement et de la communication en Asie

Les investisseurs doivent « éviter d’utiliser l’effet de levier de toute obligation ou fonds obligataire à ce stade », recommande fortement Hennecke, se référant à la pratique consistant à emprunter de l’argent pour investir.

Il a déclaré que la prévisibilité des rendements des obligations à haut rendement « est loin d’être aussi claire … et une telle stratégie peut s’avérer beaucoup plus risquée que prévu ».

« La récente vente massive des hauts rendements asiatiques, associée à la défaillance probable ou à la restructuration de certains, en est un bon exemple », a-t-il déclaré à CNBC.

Hennecke a également déclaré que les investisseurs devraient se diversifier à l’échelle mondiale afin de gérer les risques sectoriels et nationaux.

… les développements entourant le secteur immobilier chinois sont susceptibles de peser sur le sentiment des investisseurs à court terme, mais nous pensons que des opportunités existent pour l’investisseur avisé. Wai Mei Leong Investissements PineBridge

« Enfin, les investisseurs devraient également être bien avisés de diversifier les classes d’actifs, notant que les intérêts fixes en tant que classe d’actifs sont généralement vulnérables non seulement au risque de défaut, mais également aux risques de taux d’intérêt et d’inflation », a-t-il déclaré. Les pressions croissantes sur les prix sont « sans doute à la hausse et, à mon avis, peut-être encore sous-estimées aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Mais cela ne signifie pas que les investisseurs devraient complètement éliminer les obligations à haut rendement.

« Cela étant dit, les junk bonds asiatiques se sont déjà fortement vendues, envoyant des rendements beaucoup plus élevés, et tant que l’on est conscient du risque pris, je suggérerais que la classe d’actifs ne devrait pas être exclue des portefeuilles bien diversifiés. »

2. Wai Mei Leong, Eastspring Investments

Gestionnaire de portefeuille pour les titres à revenu fixe

« La Chine représentant 50 % du marché asiatique des obligations à haut rendement, les développements entourant le secteur immobilier chinois sont susceptibles de peser sur le sentiment des investisseurs à court terme, mais nous pensons que des opportunités existent pour l’investisseur avisé », a déclaré Leong.

Alors que le secteur immobilier chinois a historiquement été soumis à des épisodes de volatilité induite par les politiques, a-t-elle déclaré, « nous reconnaissons que la profondeur et l’ampleur des mesures politiques ont été sans précédent cette fois ».

Pourtant, le secteur immobilier reste un moteur important de l’économie chinoise et représentait 27,3% des investissements en immobilisations du pays en 2020, tout en étant une source de revenus clé pour de nombreuses collectivités locales, a déclaré Leong.

« Le gouvernement chinois préférerait donc avoir un secteur immobilier sain plutôt que de voir de multiples défauts de paiement à grande échelle, ce qui pourrait potentiellement déclencher des risques systémiques généralisés. »

Leong a ajouté qu’à long terme, la classe moyenne croissante de la Chine, ainsi que l’urbanisation et le développement de ses mégalopoles, continueront probablement à soutenir les revenus du secteur immobilier.

« Les investisseurs sont susceptibles de réévaluer leurs attentes en matière de risque envers le secteur des obligations immobilières chinoises à haut rendement à court terme », a ajouté Leong.

Mais la volonté de la Chine de réduire la dette dans le secteur immobilier se traduira à terme par une « discipline de marché plus stricte » parmi les sociétés immobilières et améliorera la qualité de leurs obligations, a-t-elle ajouté.

3. Arthur Lau, PineBridge Investments

Co-responsable de la gestion obligataire des marchés émergents et responsable de la gestion obligataire Asie hors Japon

Attendez-vous à plus de défauts du secteur immobilier dans un proche avenir, a déclaré Lau.

Pourtant, il a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les défauts de certaines sociétés entraînent une crise systématique.

Il a également déclaré qu’il y aurait probablement un assouplissement de la politique de Pékin – comme une approbation plus rapide des demandes de prêt hypothécaire et la réouverture du marché obligataire onshore à des promoteurs immobiliers plus forts et de meilleure qualité.

Tout cela devrait contribuer à apaiser certains problèmes de liquidité, a ajouté Lau.

Ce type de phénomène de marché sauvage volatil n’est pas souvent observé et ouvre des opportunités pour se positionner sur des noms de qualité. Mais la prudence reste de mise avec une volatilité susceptible de rester… Carol Lye Brandywine mondial

Il a également souligné que les promoteurs immobiliers sélectifs sont toujours en mesure de continuer à lever des fonds sur le marché des actions, tels que des offres de droits et des placements d’actions, ainsi que des ventes d’actifs.

Les développeurs les plus forts sortiront de cette crise « encore plus forts » tandis que les entreprises les plus faibles pourraient éventuellement faire défaut, a déclaré Lau.

« Par conséquent, nous ne pouvons pas insister davantage sur l’importance d’une sélection minutieuse des crédits pour choisir les gagnants et éviter les perdants », a-t-il déclaré, ajoutant que son entreprise s’attend à « un rendement très décent dans les six à 12 prochains mois si les investisseurs sont en mesure d’identifier les survivants et capable de supporter la volatilité. »

4. Sandra Chow, CreditSights

Co-responsable de la recherche Asie-Pacifique

« En général, nous nous en tenons aux crédits les plus conservateurs en Chine », a déclaré Chow, citant les entreprises qui ont moins de dettes ou qui ont des liens étroits avec le gouvernement.

« Les crédits à haut rendement en Indonésie et en Inde ont été plus résistants et mieux soutenus par les investisseurs cherchant à se diversifier en dehors de la Chine ou de l’immobilier chinois », a-t-elle déclaré.

« Nous n’éviterions pas complètement le haut rendement, mais la sélection de crédit individuel est très importante », a-t-elle conclu.

5. Carol Lye, Brandywine Global (gestionnaire d’investissement sous Franklin Templeton)

Gestionnaire de portefeuille associé

Les sociétés immobilières chinoises émettant des obligations à haut rendement ont été vendues depuis août, en particulier les obligations de qualité inférieure – mais elles se sont ensuite redressées, grâce aux interventions verbales des autorités chinoises, a déclaré Lye.

Cependant, les obligations immobilières chinoises ont connu une autre liquidation la semaine dernière, ce qui, selon le gestionnaire de portefeuille, était « de loin le pire ».

« Cela a été motivé par des inquiétudes concernant la dette cachée et la contagion parmi les [BB-rated] noms qui ont conduit à une braderie sur tous les noms. Les noms de qualité se négociaient à moins de 80 cents. »

Les noms notés B ou BB sont considérés comme des obligations de faible qualité de crédit et sont communément appelés obligations de pacotille. Cependant, les obligations notées BB sont de qualité légèrement supérieure aux obligations notées B.

Les nouvelles concernant d’éventuels changements dans la dérogation des trois lignes rouges pour les fusions et acquisitions « ont aidé le marché à organiser un rallye en dents de scie, en particulier pour les noms de qualité », a-t-elle déclaré, faisant référence à la politique des « trois lignes rouges » de la Chine qui a été déployée l’année dernière. Cette politique impose une limite à la dette par rapport aux flux de trésorerie, aux actifs et aux niveaux de capital d’une entreprise.

Parmi les autres signes encourageants pour les investisseurs figuraient un changement potentiel dans la réouverture des émissions sur le marché interbancaire onshore et une augmentation des prêts hypothécaires en octobre.

« Ce type de phénomène de marché sauvage volatil n’est pas souvent observé et ouvre des opportunités pour se positionner sur des noms de qualité », a-t-elle déclaré. « Mais la prudence est toujours de mise avec la volatilité susceptible de rester, car diverses sociétés immobilières sont toujours dans une situation de liquidité serrée. »