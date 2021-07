Les stratégies de Patrizio Bertelli menant à la forte croissance de Prada – WWD

MILAN — Patrizio Bertelli pourrait facilement vanter les chiffres de Prada en première mi-temps avec un retentissant “Je vous l’avais dit.”

Faisant état d’un retour aux bénéfices et d’une augmentation de 60 % des revenus au premier semestre de l’année, les mesures stratégiques que le PDG de Prada a commencé à mettre en œuvre il y a des années s’avèrent alimenter la croissance du groupe de luxe – malgré l’impact de la Pandémie de covid19. Ceux-ci incluent l’augmentation du positionnement de luxe de Prada, la réduction des comptes de gros, l’approbation des ventes au prix fort en annulant les démarques et en investissant dans les ventes en ligne, le marketing et la communication.

Alors que le groupe faisait également état d’un mois de juillet “encourageant”, Bertelli a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes jeudi qu’il était “confiant dans la seconde moitié”, sauf événements “traumatiques”, et qu’il prévoyait de continuer à investir dans le contrôle direct de la chaîne d’approvisionnement de Prada, “ce qui nous donne un avantage concurrentiel” – ce qui amène les observateurs à penser que des acquisitions supplémentaires de fabricants spécialisés pourraient être envisagées.

Comme indiqué, en juin, les groupes Prada et Ermenegildo Zegna ont uni leurs forces pour acquérir une participation majoritaire dans Filati Biagioli Modesto SpA, spécialisée dans la production de cachemire et d’autres fils précieux. Prada a, au fil des années, structuré sa propre chaîne d’approvisionnement et compte aujourd’hui 20 sites de production en Italie et trois en Europe.

Prada est revenu au noir au premier semestre de l’année, porté par une solide performance de son activité de vente au détail, une croissance en pourcentage à trois chiffres de son canal en ligne et de solides gains sur les marchés de l’Asie-Pacifique et des États-Unis.

Au cours du semestre clos le 30 juin, le groupe a réalisé un bénéfice net de 97 millions d’euros, contre une perte de 180 millions d’euros pour la même période l’an dernier.

Le chiffre d’affaires s’élève à 1,5 milliard d’euros, en hausse de 60% par rapport à 938 millions d’euros au premier semestre 2020.

Le résultat d’exploitation s’élève à 166 millions d’euros, contre une perte d’exploitation de 83 millions d’euros à la même période l’an dernier. Au premier semestre 2019, le résultat opérationnel s’élève à 150 millions d’euros.

Signalant également la détermination de Bertelli, l’exécutif a une nouvelle fois exprimé sa confiance dans la croissance des marques Miu Miu et Church’s, comme il l’a fait à plusieurs reprises auparavant, défendant leur valeur lorsque les analystes les comparent souvent au label Prada, qui continue d’expliquer la la part du lion des revenus, représentant 86 pour cent du total.

“Au premier semestre, nous avons atteint l’équilibre avec Miu Miu, qui connaît un redressement, adaptant les produits à différentes exigences, et il a un énorme potentiel à exprimer”, a déclaré Bertelli. «Je crois fermement qu’au second semestre, il augmentera ses marges et que nous verrons de bons résultats dans deux ans. Miu Miu connaît un grand succès en Chine et [South] Corée et nous prolongerons cette [business] vers d’autres marchés.

Bertelli a également souligné le succès du projet Upcycled by Miu Miu en collaboration avec Levi’s, qui a été lancé en mai et donne une nouvelle vie au denim pré-aimé.

Les ventes de la marque Prada ont grimpé de 64% à 1,1 milliard d’euros par rapport au premier semestre 2020. Par rapport à 2019, ses revenus ont augmenté de 13%. Miu Miu a représenté 13% du chiffre d’affaires total et a augmenté de 43% à 166 millions d’euros. Par rapport à 2019, les ventes ont baissé de 8% par rapport à 2019.

Les ventes de la marque Church’s se sont élevées à 11 millions d’euros, en baisse de 1% par rapport à l’année dernière, mais en baisse de 52% par rapport au premier semestre 2019.

Bertelli a défendu le « savoir-faire et la capacité industrielle » de l’usine Church de Northampton et a déclaré que la marque avait souffert au premier semestre en raison d’une dépendance au marché européen – 90 % de son activité – et des fermetures de magasins au Royaume-Uni « après la pandémie , il reviendra aux niveaux d’avant COVID-19 », a-t-il prédit.

Dans tous les cas, il a déclaré aux analystes que “les petites marques ne sont pas un facteur fondamental à examiner”, et a souligné comment leur expertise est “traduite et intégrée dans les plus grandes marques”.

Par catégorie, le groupe a enregistré une croissance « exceptionnelle » du prêt-à-porter, qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 71% à 334 millions d’euros, représentant 26% des ventes totales. Les vêtements ont augmenté de 24% par rapport à la même période en 2019.

« Le prêt-à-porter est fondamental pour le développement de la marque », a déclaré Bertelli, tout en soutenant la croissance de la maroquinerie.

La maroquinerie reste le cœur de métier du groupe, représentant 55% des ventes, et cette catégorie est en hausse de 51% à 703 millions d’euros. Par rapport à 2019, les ventes ont augmenté de 4 %.

Les revenus des chaussures, qui représentent 17% des ventes, ont augmenté de 77% à 224 millions d’euros. Par rapport à 2019, ils ont augmenté de 5%.

Bertelli a vanté “l’extension des produits de grande valeur dans toutes les catégories, améliorant la valeur de la marque et l’identité”. Il a également souligné l’importance d’éviter de différencier le produit en fonction de la géographie.

Les ventes en Asie-Pacifique se sont élevées à 599 millions d’euros, en hausse de 65% par rapport à la même période l’année dernière, et en hausse de 35% par rapport à 2019. La région représentait 47% du total. Par rapport à 2019, les ventes en Chine ont augmenté de 77 % ; en Corée du Sud, ils ont grimpé de 108 % et à Taïwan, ils ont augmenté de 74 %.

Les ventes dans les Amériques ont augmenté de 163% pour atteindre 232 millions d’euros, et ont augmenté de 53% par rapport à 2019. La région au premier semestre 2021 représentait 18% du chiffre d’affaires total, et les achats ont été conduits par les locaux.

L’Europe est en hausse de 19% à 263 millions d’euros mais reste en baisse de 29% par rapport à 2019, bien que les ventes se soient améliorées avec les clients locaux.

La Russie a affiché une forte croissance, a déclaré Bertelli.

Le Japon a augmenté de 25% à 129 millions d’euros, mais par rapport à 2019, les ventes ont baissé de 24% en raison des blocages pré-olympiques. Le pays montre désormais “de bons signes de reprise”, a déclaré l’exécutif.

Le Moyen-Orient a augmenté de 129% à 59 millions d’euros et a augmenté de 28% par rapport à 2019.

L’entreprise n’a pas étendu son réseau de vente au détail au cours de la période, mais investit dans 76 projets de rénovation et a obtenu un nouvel emplacement à Athènes.

Au cours du premier semestre 2021, environ 17% des magasins en moyenne ont été fermés, mais les ventes au détail ont néanmoins grimpé de 60% à 1,28 milliard d’euros par rapport au premier semestre 2020, représentant 90% du total. A taux de change constants et par rapport au premier semestre 2019, ils sont en hausse de 8 %, affichant une forte accélération au deuxième trimestre. Ce dernier a affiché une croissance à deux chiffres par rapport au deuxième trimestre 2019. Bertelli a déclaré que le groupe avait investi dans l’engagement des consommateurs dans les magasins et dans des pop-ups spéciaux au sein de son propre réseau. Il a également souligné plus de bijoux présentés dans les boutiques.

« C’est très simple, pour améliorer les ventes, il faut améliorer le produit et le positionnement », a-t-il proposé.

Le chiffre d’affaires des grossistes a diminué de 37% à 196 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019, en ligne avec l’approche sélective du groupe envers la chaîne. Par rapport au premier semestre 2020, le commerce de gros a augmenté de 119%.

Le commerce électronique a connu une croissance à trois chiffres pendant cinq trimestres consécutifs, a déclaré la directrice financière Alessandra Cozzani. Le canal en ligne représente désormais 7 % des ventes au détail.

Lorenzo Bertelli, directeur marketing et responsable RSE, a vanté le lancement réussi des flagships Prada et Miu Miu sur Tmall et la visibilité accrue des marques sur les plateformes numériques.

La vidéo pour hommes du printemps 2022 de Prada a recueilli 2,9 millions de vues et a été classée première sur les semaines de la mode masculine IGTV, en hausse de 53% par rapport à l’automne 2021. Elle s’est également classée première en termes de portée et de taux d’engagement des semaines de la mode.

La vidéo du défilé de mode de l’automne 2021 de Miu Miu sur YouTube a enregistré 2,1 millions de vues, en hausse de 950% par rapport au printemps 2021.

Il a également déclaré que la Prada Cup avait généré le plus grand engagement du public de toutes les phases du tournoi, définissant le voilier Luna Rossa comme “un élément de longue date de l’identité de vêtements de sport de la marque Prada”.

L’entreprise a également doublé sa stratégie inclusive, en engageant des talents d’horizons divers et de différents secteurs, de la musique aux sports. Le groupe annoncera sa feuille de route pour le développement durable à l’automne, intégrant davantage l’ESG dans sa stratégie, a-t-il conclu.

Cozzani a déclaré que la marge brute de 74,3 pour cent était au “niveau le plus élevé depuis l’introduction en bourse” en 2011 en raison du mix de canaux réussi et de l’élévation des produits, ainsi que des ventes à plein prix.

Les investissements industriels se sont élevés à 75 millions d’euros, contre 49 millions d’euros l’an dernier.

La situation financière nette s’établit à – 102 millions d’euros, en amélioration par rapport à – 311 millions d’euros à fin décembre de l’année dernière.

Bertelli a dévoilé une journée des marchés des capitaux à l’automne.