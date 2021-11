Les streamers du 100 Baby Challenge « Les Sims » reconnus par EA

Les Sims permettent aux joueurs de vivre leur propre version du bonheur domestique, en créant la maison de leurs rêves et la famille idéale. Les Sims permettent également aux joueurs de créer un enfer incontournable, en torturant leurs Sims en les piégeant dans des piscines et en les forçant à vivre avec leurs propres excréments. C’est un véritable bac à sable, ce qui lui donne un potentiel presque illimité pour les manigances créées par les joueurs. En conséquence, les défis et les modifications de gameplay créées par les joueurs sont un pilier populaire de la série. Lorsque les gens se lassent du bonheur domestique, il y a bien d’autres façons… excentriques de jouer.

Bien qu’il existe une variété de défis, l’un des plus populaires est le « 100 Baby Challenge ». Cela a récemment été reconnu dans le menu principal des Sims 4 lorsque EA a inclus une vignette et un lien vers la série YouTube de Kelsey Impicciche.

Le 100 Baby Challenge voit les joueurs créer un personnage féminin Sims et tenter d’avoir 100 bébés avec 100 partenaires masculins différents avant que la femme Sim ne meure de vieillesse. Il existe depuis Les Sims 2 en 2012.

La série d’Impicciche a commencé lorsqu’elle était productrice chez BuzzFeed. Il s’est avéré extrêmement populaire, attirant des dizaines de millions de spectateurs. Sa série jouant à travers le défi contient plus de 100 épisodes et s’est poursuivie malgré son départ de BuzzFeed en mars 2021. Impicciche a également publié d’autres contenus connexes et diverses retombées, y compris gagner 100 petits amis et petites amies pour un seul Sim.

Cependant, Impicciche n’est pas le seul créateur YouTube à avoir participé à cette tendance. Zach Letter a participé à de nombreux défis au cours de sa carrière sur YouTube en dirigeant plusieurs chaînes avec des millions d’audience, notamment « AviatorGaming » et « AviatorGamez ». Mais c’était différent, a déclaré Letter à USA Today. « C’est un défi très « extérieur », explique Letter. « Ma base de téléspectateurs m’a convaincu d’essayer [it]. C’était celui que j’ai évité car je n’ai même pas d’enfant [in real life and] Je sais à quel point élever une famille peut être difficile.

Le défi 100 bébés n’est pas votre essai Sims moyen – comme jouer en tant que princesse ou vivre entièrement hors de la grille – nécessitant de la prévoyance et une planification pour réussir. C’est parce que le défi dépasse de loin les limites physiques du jeu. Electronic Arts a codé en dur une limitation dans Les Sims concernant le nombre de Sims qu’un joueur peut avoir sous son contrôle dans un foyer. Les joueurs sont limités à huit Sims au total, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent élever qu’un maximum de sept Sims à la fois. Le joueur doit trouver un moyen de déplacer sa progéniture hors de la maison avant qu’elle ne puisse donner naissance à d’autres. Cela doit être répété 15 fois avant que leur Sim femelle ne devienne une aînée et ne meure de vieillesse. Il pousse « ce qu’il est possible de faire en une seule durée de vie », explique Letter.

MeganPlays, un autre YouTuber qui a participé au défi, convient que c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Elle a créé une série de vidéos participant au défi, qu’elle a partagées avec ses millions de followers. Megan dit qu’elle ne se souvient pas comment elle en est venue à participer, mais se souvient qu’elle a d’abord été attirée par son principe faussement « simple » : avoir juste 100 bébés ! Elle est heureuse qu’EA accorde au style de jeu la reconnaissance qu’il mérite.

«Je pense qu’EA s’implique davantage dans sa communauté», dit-elle. «Je pense qu’ils essaient de donner à leur public de nouvelles façons informelles de jouer et d’imaginer dans le jeu. Ils écoutent simplement la communauté et leur permettent de jouer un rôle important dans le jeu qu’ils créent chaque jour. De plus, elle pense que « ce serait vraiment cool s’ils avaient une page particulière » pour aider « les utilisateurs à trouver des défis ».

Dawn, mieux connue de son armée de fans sous le nom de SimLicy, gère une chaîne YouTube avec plus de 300 000 abonnés. Elle fait également partie de la poignée de Simmers qui ont aidé à construire des lots prédéfinis pour l’extension officielle Snowy Escape d’EA. Bien qu’elle ne pense pas qu’elle participerait au défi, elle en voit l’attrait. «Je pense que le 100 Baby Challenge est devenu si populaire parce que les gens ont tendance à aimer le jeu en famille et les défis idiots», dit-elle. « Ce défi fait ressortir ces deux aspects. »

« J’apprécie qu’EA mette en lumière la communauté autour de leurs jeux », ajoute Letter. « Cela encourage la créativité et maintient le jeu en vie pour certains. C’est le pur ridicule de tout cela.

Megan est d’accord, déclarant que « c’est un défi unique que beaucoup de gens peuvent facilement comprendre. C’est simple et peut fournir des centaines de contenus uniques sur son propre [YouTube] canaliser. » Pour les téléspectateurs, c’est particulièrement attrayant car « il leur est assez facile de regarder de n’importe quel point et de comprendre le principe de la série ».

« Ils aident à donner aux créateurs une rubrique à partir de laquelle ils créent du contenu et aident à guider l’histoire spécifique que vous essayez de raconter », poursuit-elle. « Ils sont facilement identifiables et votre public peut jouer le jeu par lui-même, ce qui le rend plus pertinent. Je crois que beaucoup de gens sont motivés par la réalisation d’objectifs, en particulier dans les jeux vidéo. Donc, remplir une liste de contrôle de quêtes et d’objectifs est gratifiant pour les créateurs et les téléspectateurs.

Letter, qui a frôlé l’itinérance il y a dix ans après la faillite d’une entreprise de construction pour laquelle il travaillait, explique qu’il y a « tellement de défis amusants et passionnants pour Les Sims. Je pense que tout le monde aime vraiment une grande histoire de chiffons à la richesse. Comme dirait Drake, nous avons commencé par le bas… Ce sont des défis vraiment intéressants qui peuvent tous être très amusants, ce serait cool de voir ceux qui sont également présentés.

Dawn pense que les défis sont si populaires auprès de la communauté en raison du fait que, dans un jeu sans état final, ils apportent un objectif final tangible et la possibilité de battre cet objectif. « Je pense qu’EA afficher le 100 Baby Challenge dans le menu principal des Sims 4 est une idée amusante », déclare Dawn. « Cela ouvre la porte à d’autres défis à l’avenir et cela fait connaître d’autres types de gameplay et de créateurs. »

Dans Les Sims, rien n’est interdit. Les joueurs peuvent utiliser leur imagination pour accomplir n’importe quoi, d’être un leader national à la naissance de la population d’une petite ville… ou les deux à la fois. Ce potentiel illimité est, de loin, un grand attrait de la série pour les joueurs. Si vous mettez votre imagination à l’épreuve, votre idée sera peut-être la prochaine à figurer dans le menu principal des Sims 4.

Écrit par Kyle Wilson au nom de GLHF.

Les 10 sims immersifs révolutionnaires qui ont ouvert la voie à Deathloop