ESTNN révèle les cinq meilleurs streamers Fortnite de 2021.

Fortnite Battle Royale occupe une place stable au sommet de la bibliothèque de jeux apparemment infinie de Twitch. 2021 a été une autre année record ; Fortnite a terminé l’année en tant que quatrième jeu le plus regardé avec plus de 970 millions d’heures. De nombreuses personnalités ont régné en maître sur la scène tandis que d’autres noms inattendus ont gravi les échelons.

L’époque de Ninja, Cloakzy et Tfue dominant la catégorie Fortnite est révolue. Ninja a connu une résurgence au cours de la seconde moitié de 2021, mais il existe une nouvelle génération de streamers sur Twitch qui représentent bien le jeu avec un contenu divertissant et des bases de fans purs et durs.

Aujourd’hui, ESTNN examine les streamers Fortnite les plus regardés de 2021 alors que nous nous préparons pour ce qui nous attend en 2022.

5. Sardar « Ops » Ghafoor

Image via TSM

Le membre TSM FTX Ops s’est classé au cinquième rang des streamers Fortnite les plus regardés en 2021 avec plus de 15 millions d’heures. Il a diffusé un total de 4 326 heures – plus que quiconque sur cette liste – et a enregistré en moyenne 3 000 téléspectateurs par flux. Le contenu d’Ops comprend le gameplay de Fortnite et des soirées de visionnage occasionnelles pour des tournois de haut niveau. Ce n’est pas une surprise de voir Ops dans le top cinq, compte tenu de la quantité de streams qu’il diffuse.

4. Amar « Amar » Al-Naimi

Image via Amar

Amar est une figure bien-aimée de la scène compétitive européenne de Fortnite. Il diffuse fréquemment des soirées de visionnage, organise des tournois et collabore avec certains des meilleurs joueurs européens. Le travail acharné d’Amar en 2021 en dit long sur son dévouement envers Fortnite et sa communauté. Il a diffusé 1 288 heures en streaming au cours des 12 derniers mois, a profité de 15,1 millions d’heures de visionnage et a attiré en moyenne 11 000 téléspectateurs par diffusion. Amar est la crème de la crème de Fortnite en Europe.

3. David « TheGrefg » Cánovas Martínez

Image via TheGrefg

Le streamer espagnol TheGrefg n’a pas diffusé autant que les autres sur cette liste. Cependant, le soutien de sa communauté fait de lui une centrale électrique. TheGrefg – un créateur de contenu et membre de la très convoitée série ICON de Fortnite – a diffusé 530 heures de Fortnite en 2021 à plus de 20 millions d’heures de visionnage. L’audience moyenne de 38K de l’Espagnol surpasse tout le monde sur la liste, montrant à quel point il est populaire lorsqu’il joue à Fortnite.

2. Bielle Cody « Clix »

Image via Clix

Le joueur professionnel de Fortnite Clix a eu toute une année en 2021, mais tout n’a pas été positif. Clix a vu Epic Games retirer son code Fortnite Support-A-Creator (SAC) et prendre ses distances avec lui. Rien de tout cela n’a empêché Clix de revendiquer le numéro deux sur cette liste.

Le membre de NRG a diffusé 932 heures de Fortnite à 22 000 téléspectateurs en moyenne. Les téléspectateurs ont écouté plus de 20,7 millions d’heures tout au long de cette année. Il y a eu des hauts et des bas, mais personne ne peut nier que Clix est le meilleur chien de Fortnite.

1. Jésus « Jelty » Navarez Espinoza

Image via G2 Esports

Le joueur compétitif espagnol de Fortnite Jelty a vécu l’événement de sa vie l’année dernière. Non seulement Jelty est l’un des meilleurs joueurs compétitifs, mais il est également un streamer Twitch dédié. Le joueur G2 Esports a diffusé un total de 2 249 heures de Fortnite avec une moyenne de 14 000 téléspectateurs. Ses 32 millions d’heures de veille le placent nettement plus haut que les autres.

Jelty était le roi de Fortnite au cours d’une année où les compétitions en ligne occupaient le devant de la scène. G2 a prolongé le contrat du joueur espagnol le 20 décembre et son stream Twitch a un immense potentiel.

Il y a beaucoup à aimer dans la direction de Fortnite en 2022. Le jeu parvient en quelque sorte à maintenir un suivi insensé sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les personnalités sont à la base et nous devrons voir ce qui se passera l’année prochaine.

Source : SullyGnome