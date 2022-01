Les streamers populaires Pokimane et Disguised Toast réagissent… à l’interdiction de Twitch

Il s’avère que même les streamers les plus populaires ne sont pas exempts du marteau d’interdiction de grève DMCA. Au cours de la semaine dernière, deux streamers Twitch de haut niveau – Pokimane et Disguised Toast – ont reçu des interdictions de Twitch après les deux séries animées populaires diffusées sur leurs chaînes. Bien que la raison de ces interdictions n’ait pas été officiellement confirmée par la plate-forme de streaming, tous les signes indiquent que les deux cas tournent autour d’une violation du droit d’auteur – et les deux streamers ont quelques réflexions.

Heureusement pour Imane « Pokiman » Anys, qui a reçu son interdiction vendredi 7 janvier alors qu’elle diffusait la série Nickelodeon Avatar: The Last Airbender, son compte a déjà été restauré. Considérant que Pokimane est l’un des plus gros streamers du site, avec 8,5 millions de followers, sa phrase rapide n’est pas si surprenante. Selon les tweets de la streameuse, il lui a été interdit d’accéder à sa chaîne pendant 48 heures, après quoi elle a tenu un stream de 12 heures lundi matin pour discuter de la punition « juste » et « inévitable ».

juste pour être clair, je ne suis pas surpris et je ne pense pas que ce soit injuste. imo, il était inévitable que les éditeurs prennent des mesures, sur moi ou sur quelqu’un d’autre, pendant cette méta de réaction.

discuterai davantage de ce lundi, quand je pourrai détailler davantage la situation ! ?? – pokimane (@pokimanelol) 9 janvier 2022

Quant à Jeremy « Disguised Toast » Wang, l’avenir de sa chaîne est plus incertain, mais il semble que vous pourriez attendre longtemps avant de le voir faire la une du site. Interdit le lundi 10 janvier après avoir diffusé la populaire série animée Death Note, il semble que le streamer pourrait attendre jusqu’à un mois pour que sa chaîne soit rétablie – quelque chose par lequel Toast et ses collègues streamers semblent un peu choqués. Toast a adressé l’interdiction sur Twitter, en écrivant « Whelp, on dirait que je vais vous voir dans un mois » à ses 1,5 million de followers.

salut, on dirait que je vais vous voir dans un mois – Toast (@DisguisedToast) 11 janvier 2022

Peu de temps après son tweet, les streamers Ludwig, Hasanabi, Hafu, Bnans, Peter Park et plusieurs autres ont exprimé leur surprise face à la longue phrase. Alors que Pokimane a peut-être trouvé sa période d’interdiction juste, beaucoup ont soulevé des questions sur la durée de la punition de Toast, qui semble épuisante en comparaison. Cependant, l’utilisateur de Twitter Petr Fogl n’a pas tardé à souligner que Toast avait apparemment diffusé « plus de 100 épisodes » de Death Note sur sa chaîne, ce qui pourrait contribuer à l’interdiction d’un mois.

Ce n’est vraiment pas le cas, il a regardé plus de 100 épisodes. Il a de la chance que ce ne soit pas plus. – Petr Fogl (@PetrFogl) 11 janvier 2022

Malheureusement pour les streamers Twitch participant à ce que l’on appelle maintenant la « méta TV » – une nouvelle tendance sur laquelle certains streamers sautent dans laquelle ils essaient d’attirer plus de téléspectateurs sur leur chaîne en diffusant des émissions populaires – c’est le danger qui vient avec le territoire. Au cours des dernières années, le service de streaming a notoirement réprimé les violations du DMCA, mettant finalement en œuvre une politique de trois avertissements pouvant entraîner la suppression de la chaîne d’un streamer.

Alors que certains se sont disputés sur la gravité de l’application de Twitch et ont exprimé leur frustration quant à la façon dont la justice est inégalement répartie en fonction de la popularité d’un streamer, pour le moment, il semble que la plate-forme ne soit pas prête à bouger de sitôt sur leurs interdictions DMCA. . Avec des interdictions aussi médiatisées, il semble probable que davantage de streamers reculeront devant une méthode à haut risque et à haute récompense pour développer leur chaîne, bien que seul le temps nous le dira.