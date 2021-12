Les streamers Twitch qui ont payé pour les boosts officiels n’en ont pas profité

Image : Dennis Diatel (Shutterstock)

Il semble que la fonction controversée de boost « payer pour gagner » de Twitch soit un échec. Il n’y a eu aucun impact positif pour les streamers qui ont participé à un test de la fonctionnalité Boost, selon un analyste de données qui a analysé les chiffres.

Twitch a annoncé l’option expérimentale Boost en octobre, et elle a immédiatement été accueillie avec scepticisme. Boost augmenterait, pour un coût, la probabilité qu’un streamer soit présenté sur la page d’accueil de Twitch, où il gagnerait idéalement plus d’yeux, ce qui, espérons-le, conduirait alors à plus d’abonnés qui reviennent. Maintenant, nous avons des données qui montrent que ceux qui pensaient que la fonctionnalité était trop belle pour être vraie avaient peut-être raison.

Zach Bussey, un analyste de données indépendant qui couvre le streaming, a déclaré dans une vidéo qu’il avait collecté des données auprès de 125 streamers qui ont participé au test Boost de Twitch. Et les résultats sont à l’opposé de PogChamp. Bussey a déclaré à Kotaku qu’il avait utilisé les données d’un autre analyste de Twitch, SullyGnome.

Dans une feuille de calcul, Bussey a comparé les statistiques du nombre total d’abonnés des streamers, du nombre moyen de téléspectateurs simultanés et du pic de téléspectateurs en novembre à leurs chiffres du 2 octobre. Selon Bussey, la fonction Boost de Twitch n’a généré aucune croissance significative pour les petits et même les partenaires. streamers qui se sont inscrits au programme, qui semble avoir constitué la grande majorité du pool bêta.

Selon ses données, le changement global des vues simultanées était mitigé, avec 48 streamers connaissant un nombre de vues simultanées inférieur et 51 gagnant des téléspectateurs simultanés. 18 autres n’ont connu aucun changement et sept n’ont pas été diffusés au cours du mois où Bussey a enregistré ses données.

« En ce qui concerne mes données, il n’y avait aucune preuve concluante suggérant que Boost ait eu un quelconque impact sur leurs flux », a déclaré Bussey dans la vidéo. « C’est presque comme si cela ne s’était pas produit. »

Bien que les vues de chaînes simultanées puissent être difficiles, Bussey a déclaré que les pages vues d’un streamer sont la meilleure mesure de la croissance. Selon ses données, 60% des streamers boostés ont vu moins de pages vues en novembre qu’en octobre.

Bussey a spécifiquement comparé les résultats positifs des téléspectateurs aux négatifs. Le résultat « positif » moyen, basé sur les vues simultanées, le nombre d’abonnés, les vues maximales et les heures de streaming, pour les 125 streamers qui ont participé au test Boost était d’un peu moins de 50 pour cent, ce qui signifie environ la moitié du streamer moyen dans le test principal. les statistiques se sont améliorées.

Dans la vidéo, Bussey a déclaré qu’il ne savait pas comment trouver un impact positif de la fonction Boost de Twitch pour les petits streamers en particulier, malgré les différentes manières dont il a dit avoir tenté d’interpréter ses données.

Bussey a déclaré à Kotaku que les résultats de ses données ne l’avaient pas surpris, mais il a en outre avancé que l’aspect monétisation de l’expérience Boost de Twitch profiterait davantage aux résultats de Twitch qu’aux petits streamers qu’il prétend aider. Par exemple, l’option Boost offre un nouveau moyen de monétiser le service en plus de son modèle traditionnel de téléspectateurs faisant directement un don à un streamer, dont Twitch prendrait alors un pourcentage.

Bussey a émis l’hypothèse que la fonction Boost pourrait indiquer à Twitch combien les téléspectateurs sont prêts à dépenser pour soutenir un streamer et s’ils sont plus susceptibles de booster un streamer qu’ils aiment plutôt que d’offrir des abonnements.

Quant à ce que les petits streamers Twitch peuvent faire pour aider à gagner un public, Bussey a suggéré que les streamers se diversifient et créent du contenu sur YouTube et TikTok qui dirigera les nouveaux téléspectateurs vers leurs comptes Twitch.

« La découvrabilité du contenu en direct est une question très difficile à répondre », a déclaré Bussey. « Je ne pense pas que Twitch va proposer un système génial de sitôt. »