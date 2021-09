Les streamers Twitch se déconnectent pour protester contre l’inaction de la plateforme face au harcèlement

Des personnalités de la plateforme de streaming Twitch se sont déconnectées pour protester contre le manque d’action de l’entreprise en matière de harcèlement et d’inconduite sur le service.

Surnommée #ADayOffTwitch, cette campagne a été lancée par RekItRaven – avec l’aide de LuciaEverblack et ShineyPen – sur ce qu’ils considèrent comme l’échec de Twitch à contrôler les « raids haineux » qui ont lieu sur la plate-forme.

RekItRaven avait déjà été la cible d’un raid haineux le 6 août où un grand groupe a fait une descente sur leur chaîne en déversant des insultes raciales dans le fil de discussion du créateur noir.

#ADayOffTwitch a commencé hier – mercredi 1er septembre – et a demandé aux créateurs et aux téléspectateurs de rester en dehors de Twitch pendant 24 heures.

Twitch n’a fait aucun commentaire sur la manifestation sur ses réseaux sociaux depuis qu’elle a commencé hier. À la suite de l’annonce de la campagne en août, Twitch s’est adressé à Twitter pour dire qu’il ne voulait pas de ce genre d’inconduite sur sa plate-forme.

“Personne ne devrait avoir à subir des attaques malveillantes et haineuses en fonction de qui il est ou de ce qu’il représente”, a déclaré la société.

“Ce n’est pas la communauté que nous voulons sur Twitch, et nous voulons que vous sachiez que nous travaillons dur pour faire de Twitch un endroit plus sûr pour les créateurs.”

En avril de cette année, l’Anti-Defamation League a déclaré que Twitch devait investir davantage dans la modération sur sa plate-forme pour mettre fin aux discours de haine et au harcèlement.

