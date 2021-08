Les streamers Twitch se mobilisent contre le dilemme des raids haineux

Image : Twitch

Au cours des derniers jours, vous avez peut-être vu le hashtag #TwitchDoBetter prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux comme Twitter. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cela éclate maintenant et de quoi il s’agit. Twitch est une entreprise, après tout, et les entreprises peuvent toujours, toujours faire mieux. Mais cette récente campagne est spécifiquement destinée à mettre en lumière la façon dont la plate-forme laisse continuellement tomber ses créateurs marginalisés.

Une grande partie de la campagne s’est ralliée à un tweet de février 2018 de Twitch, demandant publiquement des comptes. “S’il vous plaît, surveillez-nous de près et tenez-nous pour responsables”, a écrit la société. « Cette première mise à jour clarifie nos lignes directrices, mais nous savons que nous serons jugés sur la façon dont nous les appliquons. »

“C’est tellement déchirant de voir toutes les histoires de personnes marginalisées sur la plate-forme attaquées pour quelque chose hors de leur contrôle comme la couleur de leur peau, leur identité de genre, leurs préférences sexuelles ou autre”, le streamer Rek It, Raven !, à l’origine du hashtag , a déclaré Kotaku par e-mail. « Nous ne devrions pas avoir peur d’appuyer sur « passer au direct ». »

Au cours des années qui ont suivi, les streamers Twitch, en particulier les streamers queer et les streamers de couleur, ont continué à subir régulièrement des campagnes de harcèlement, des bots de suivi et des «raids haineux» largement orchestrés. Dans certains cas, bloquer un contrevenant signifie qu’il va simplement créer un tas d’autres comptes et continuer le harcèlement, en raison de la facilité de s’inscrire à Twitch. Et il y a peu de protections en place pour empêcher les tactiques approuvées par les trolls comme l’enregistrement persistant de flux via IP.

Oh, et Twitch prend également une tonne de revenus.

Twitch, qui a été acheté par Amazon en 2014 pour un cheveu de moins d’un milliard de dollars, répartit les revenus d’abonnement à parts égales avec les créateurs : la moitié va au streamer, l’autre moitié va à la plate-forme (qui appartient à l’une des entreprises les plus riches de la planète). Mais les streamers disent que ces échelles devraient basculer, en particulier si Twitch néglige de mettre en œuvre des outils ou des politiques conçus pour protéger les membres de sa communauté les plus marginalisés. (Lorsqu’il a été contacté pour commentaire par Kotaku, un représentant de Twitch n’a pas immédiatement eu de réponses quant à savoir si l’entreprise envisageait ou non de modifier ses politiques.)

“Actuellement, les outils de sécurité sur la plate-forme sont extrêmement décevants”, a déclaré Jess Go, un streamer de Twitch, à Kotaku par e-mail, notant que la récolte actuelle d’outils de modération de Twitch finissait en fait par signaler et couper “beaucoup plus de ma communauté se célébrant et leurs sexualités que n’importe quelle insulte ou langage problématique.

En conséquence, “De nombreux créateurs marginalisés trouvent préférable de désactiver les outils Twitch actuellement disponibles et de laisser leur propre communauté modérer leurs espaces”, a déclaré Go. « Si nous faisons tout ce travail supplémentaire, pourquoi Twitch prend-il une si grande partie des bénéfices que nous générons ? »

Ceddy Lopez, un streamer partenaire de Twitch, a déclaré à Kotaku par e-mail que Twitch offrirait idéalement aux créateurs une répartition 70/30, comme dans Twitch prenant 30% des sous-revenus. Ce chiffre se retrouve dans le hashtag #TwitchDoBetter, bien que certains disent qu’il devrait atteindre 80/20.

Surtout, Twitch pourrait rendre plus difficile la création de nouveaux comptes pour les utilisateurs en obligeant les nouveaux utilisateurs à s’inscrire avec un numéro de téléphone. De cette façon, les récidivistes ne pouvaient pas simplement créer une tonne de nouveaux comptes pour contourner les interdictions et les blocages. De nombreux steamers suggèrent que Twitch pourrait également mettre en œuvre un système qui bloque automatiquement toute forme de discours haineux, un discours qui devrait déjà être bloqué au niveau de la plate-forme en premier lieu.

Raven a suggéré que l’ajout d’une authentification à deux facteurs pourrait aider grandement, tout comme une option permettant aux créateurs de limiter l’âge des comptes autorisés à répondre dans le chat. De plus, Twitch pourrait informer les streamers des raids entrants via une notification. Les modérateurs pourraient alors accepter ou refuser le raid, éliminant potentiellement les campagnes de mauvaise foi avant même qu’elles ne commencent.

Dans un véritable engagement à favoriser une plate-forme diversifiée, a déclaré Lopez, Twitch pourrait interdire les streamers qui utilisent leur plate-forme pour harceler d’autres streamers. “Twitch ne va pas fermer si quelques streamers problématiques sont coupés par exemple.”

“Les réponses sont là et il semble qu’elles puissent être faites sans se ruiner”, a déclaré Raven. “Il doit y avoir une conversation avec les gens de Twitch pour vraiment impliquer les personnes concernées afin que nous puissions tirer des conclusions solides pour le changement.”

“J’ai subi des tonnes de harcèlement en tant qu’homme asiatique, flamboyant et franc, mais je continuerai toujours à diffuser là-bas parce que c’est comme une maison pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré Lopez. “Nous voulons sincèrement une plate-forme dont nous nous sentons fiers.”

