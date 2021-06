Les streamers Walmart Android TV à très bas prix débarquent le 7 juin

Fin mai, un compte Twitter aux yeux d’aigle axé sur les rumeurs d’Android TV a repéré de nouvelles annonces sur le site de Walmart. Les annonces concernaient les rumeurs de streamers Android TV ultra bon marché dont nous avons discuté à quelques reprises maintenant.

Aujourd’hui, TechCrunch a reçu la confirmation officielle d’un représentant de Walmart que les annonces étaient légitimes – elles viennent d’être lancées plus tôt que prévu. Le même représentant a confirmé que les deux streamers Walmart Android TV atterriront dans les magasins et en ligne le 7 juin 2021.

La plupart des rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent se sont avérées exactes par ces annonces. L’info intégrale est qu’il y a deux streamers : un verrouillé sur 1080p et un autre qui prend en charge la 4K. Chacun est livré avec une télécommande conçue par Google (le G10), la prise en charge de Google Assistant et des boutons dédiés pour YouTube, Netflix, Disney Plus et HBO Max. Le contenu de la boîte comprendra une rallonge HDMI, un adaptateur A/C, des piles pour la télécommande et un câble USB vers Micro-USB.

L’aspect le plus important des appareils, cependant, est leur prix. Le modèle 1080p ne coûtera que 24,88 $ tandis que le modèle 4K n’est que nominalement plus cher à 29,88 $. Cela fait des deux appareils les moyens les moins chers de profiter d’Android TV en ce moment. Cela les rend également très compétitifs par rapport aux autres streamers à ce prix de Roku et Amazon.

Si vous souhaitez en acheter un, vous n’avez que quelques jours à attendre !