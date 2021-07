Les streamers WoW Twitch s’expriment sur la combinaison de harcèlement Blizzard

Capture d’écran : Blizzard

Mercredi tard, il est apparu qu’Activision Blizzard était poursuivi par le California Department of Fair Employment and Housing pour une culture de travail toxique qui aurait conduit à des années de harcèlement et d’abus ciblant les femmes. Plus tard dans la semaine, un certain nombre de streamers populaires de World of Warcraft ont commenté publiquement le nouveau procès. Beaucoup d’autres restent silencieux.

Avertissement relatif au contenu : harcèlement sexuel

L’histoire initiale de Bloomberg a montré que le 20 juillet, après une enquête de deux ans menée par le CDFEH, le département a déposé une plainte contre l’éditeur Call of Duty, Overwatch et Diablo pour le forcer à se conformer aux lois et réglementations californiennes sur le lieu de travail. La poursuite contient des allégations d’infractions vraiment horribles commises par des hommes de l’entreprise, notamment du harcèlement sexuel «constant», des tâtonnements fréquents et d’autres exemples de comportement vraiment horrible. De plus, il décrit un manque institutionnel d’aide ou de soutien aux victimes de la part de la direction ou de la hiérarchie.

Depuis que l’histoire a éclaté, les retombées se sont généralisées, les développeurs et les créateurs de Twitter et d’autres médias sociaux partageant leur déception, leur choc et, dans certains cas, des histoires personnelles sur le harcèlement et les comportements toxiques qu’ils ont vécus lorsqu’ils travaillaient dans l’industrie du jeu.

Certains des streamers les plus populaires de World of Warcraft ont expliqué à quel point ils étaient déçus et tristes d’apprendre la nouvelle. Le meilleur streamer de WoW Twitch Asmongold, dans une déclaration publique partagée sur Twitter, a déclaré qu’il était “blessé” par la nouvelle en tant que fan de longue date de l’éditeur.

“Honteux d’entendre parler de ce qui se serait passé chez Blizzard”, a écrit Asmongold. «En tant que fan de plus de 20 ans, cela fait vraiment mal de voir comment les choses ont évolué de manière aussi horrible. Ça me rend juste triste.

Il a suivi cette déclaration d’une vidéo le 23 juillet. Dans la vidéo Twitter, il a expliqué que les développeurs de Blizzard ne devraient pas être harcelés par les joueurs en ligne sur les détails du procès. Il a également déclaré qu’il n’était pas juste que les gens demandent aux streamers qui ne jouaient qu’à World of Warcraft d’arrêter de jouer au jeu.

“S’ils vont à un autre jeu, leur stream va être foutrement mort. Tu le sais, je sais, tout le monde le sait putain. dit Asmongold. “Je ne pense pas qu’il soit juste de demander ou de s’attendre à ce que quelqu’un abandonne sa carrière à cause de quelque chose avec lequel il n’avait rien à voir.”

Naguura, une streameuse Twitch qui joue fréquemment à World of Warcraft et compte plus de 260 000 abonnés sur la plate-forme, a déclaré qu’elle était attristée par le “comportement dégoûtant” dans un Tweet partageant un article couvrant le procès. Elle a également critiqué la déclaration de l’éditeur.

“C’est tellement triste de lire tout cela et de savoir que cela dure probablement depuis des années et des années”, a écrit Naguura, “Juste un comportement absolument dégoûtant et apparemment tellement de hauts responsables” laissent faire “. Et cette déclaration ne l’est tout simplement pas non plus.

Elle a poursuivi avec un commentaire supplémentaire soulignant que ce type de comportement toxique contre les femmes se produit tout le temps, et a demandé aux gens de “parler” pour les femmes et de ne pas détourner le regard s’ils sont témoins d’un tel “comportement absolument dégoûtant”.

Un streamer populaire de World of Warcraft, Towelliee, a même déclaré qu’ils ne diffuseraient plus le MMORPG jusqu’à ce qu’ils voient un plan d’Activision Blizzard pour lutter contre les accusations trouvées dans le procès.

“Je n’avais pas l’intention de jouer à WoW en streaming la semaine prochaine”, a déclaré Towelliee, “Et maintenant, je ne le diffuserai pas par la suite jusqu’à ce qu’il y ait une sorte de déclaration avec un plan d’action et une explication. Je ne sais pas jusqu’où va ce terrier de lapin et j’ai peur du résultat final.

D’autres streamers populaires de World of Warcraft sont sortis pour reconnaître publiquement et dans certains cas condamner le comportement cité dans la poursuite, notamment Slootbag, TipsOut et Maximum. Fence Macabre, une guilde de jeu de rôle WoW, mène une manifestation contre Activision Blizzard à l’intérieur du jeu lui-même. Polygon rapporte que des centaines de joueurs collectent des fonds pour le groupe caritatif Black Girls Code tout en participant à un sit-in de protestation dans l’un des grands centres sociaux de WoW.

Cependant, de nombreux autres clans et streamers populaires de World of Warcraft n’ont encore rien dit sur la situation. Au moment d’écrire ces lignes, un seul des 10 meilleurs streamers de WoW (selon TwitchMetrics.net), Maximum, a publié une déclaration ou un tweet sur le procès. Beaucoup d’autres restent silencieux, tweetant sur d’autres sujets.

Kotaku a contacté tous les streamers mentionnés dans cet article pour commentaires.

Il est surprenant de voir autant de streamers populaires de World of Warcraft rester silencieux, même si je comprends aussi que ce n’est pas un sujet que tout le monde veut lire ou traiter. Le costume contient des descriptions d’événements vraiment horribles et tristes, et je respecte si les gens ne souhaitent pas lire ou s’engager dans un contenu qu’ils pourraient trouver déclencheur.

Cela dit, les clans et les plus gros streamers pourraient avoir d’autres raisons d’éviter le sujet. Certains auront des obligations légales ou des accords financiers avec des sponsors et d’autres sociétés qui pourraient rendre difficile l’appel d’Activision Blizzard. D’autres pourraient craindre de frapper une cible aussi puissante. Il y a aussi la triste réalité que, sur la base des commentaires et des tweets répondant aux streamers qui se sont exprimés, certains peuvent craindre de s’aliéner leurs fans.

Cependant, le fait que certains streamers WoW bien connus aient déjà commenté montre qu’il existe en fait un moyen de dénoncer les terribles allégations révélées par le procès. Et comme de plus en plus d’histoires de femmes victimes de harcèlement sexuel et de discrimination continuent d’être rapportées dans de plus en plus de studios et d’éditeurs, les femmes auront besoin de plus de soutien de la part de voix plus larges et plus largement entendues s’il y a un espoir d’améliorer cette industrie et de réformer son souvent -culture toxique.