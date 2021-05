Les Struts ajoutent de nouveaux spectacles à la tournée américaine Strange Days Are Over

Les Struts ont annoncé des dates reportées et nouvellement ajoutées pour leur tournée “ Strange Days Are Over ”.

Devant reporter la tournée l’année dernière, le groupe lancera la nouvelle tournée le 31 août à Saint-Pétersbourg, en Floride, au Jannus Live avec de nouvelles dates ajoutées, notamment une nuit à l’Irving Plaza, récemment rénové, à New York. Les billets pour la nouvelle tournée «Strange Days Are Over» seront mis en vente au grand public le vendredi 28 mai à 10h, heure locale. Toutes les dates reportées sont en vente maintenant. Visitez le groupe site officiel pour les billets et plus d’informations.

En plus de leurs propres dates «Strange Days Are Over», The Struts se produira également au Reading & Leads Festival déjà annoncé cet été; Bonnaroo en septembre et une poignée de dates soutenant Shinedown. Voir ci-dessous pour un itinéraire complet.

The Struts a récemment publié une version torride de “We Will Rock You”, le succès classique de Queen, et ont dévoilé une belle performance au piano de la chanson avec le chanteur principal Luke Spiller jouant en solo dans un théâtre vide. “We Will Rock You” fait suite à la récente collaboration de The Struts avec Paris Jackson sur “Low Key In Love” qui est sorti le mois dernier avec une vidéo réalisée par Bryson Roatch.

Les Struts joueront les dates de tournées suivantes au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2021:

27 août: Leeds, Royaume-Uni Leeds Festival

29 août: Reading, UK Reading Festival

31 août: Saint-Pétersbourg, FL Jannus live * – reporté

1er septembre: Fort Lauderdale, FL Revolution * – reporté

3 septembre: Orlando, FL The Beachum * – reporté

4 septembre: Atlanta, GA The Masquerade * – reporté

5 septembre: Manchester, TN Bonnaroo

7 septembre: Richmond, VA Le National reporté

9 septembre: Asbury Park, NJ The Stone Pony * – reporté

10 septembre: Philadelphie, PA The Mann Center – NOUVEAU

11 septembre: Port Chester, NY The Capitol Theatre * – reporté

12 septembre: Pittsburgh, PA Stage AE – NOUVEAU

14 septembre: Chicago, IL Riviera Theatre * – reporté

15 septembre: South Bend, IN Four Winds Field – avec Shinedown

17 septembre: Milwaukee, WI Summerfest avec Shinedown

19 septembre: Des Moines, IA Vel Air Ballroom – NOUVEAU

21 septembre: Kansas City, MO Providence Medical Center Amphitheatre avec Shinedown

22 septembre: Lincoln, NE Pinewood Bowl Theatre avec Shinedown

24 septembre: Oklahoma City, OK Zoo Amphitheatre avec Shinedown

25 septembre: Irving, TX Le pavillon de Toyota Music Factory avec Shinedown

26 septembre: Rogers, AR Walmart Arkansas Music Pavilion w / Shinedown

28 septembre: Sugarland, TX Smart Financial Center avec Shinedown

29 septembre: Austin, TX Emos – NOUVEAU

2 octobre: ​​Nouvelle-Orléans, LA HOB – NOUVEAU

6 octobre: ​​Cincinnati, OH Ovation – NOUVEAU

8 octobre: ​​New York, NY Irving Plaza – NOUVEAU.

Écoutez le meilleur de The Struts.