Les Struts font équipe avec Paris Jackson pour “ Low Key In Love ”

Rockers glam britanniques Les Struts ont recruté le chanteur et acteur paris jackson pour «Low Key in Love», un jam groovy construit pour les nuits tardives à la discothèque à roulettes et tôt le matin en essayant de se souvenir du plaisir.

La piste trouve le leader des Struts, Luke Spiller et Jackson, échangeant des bars avec la chimie de deux vieux amis qui s’unissent après une absence prolongée. Le duo co-vedette également dans la vidéo de Low Key In Love. »

«« Low Key In Love »a été écrit après un rendez-vous à Los Angeles dans un bar rétro des années 70,« Good Times at Davey Wayne’s », dit Spiller. «Je suis entré dans le studio en expliquant que nous avions besoin de la chanson pour avoir l’essence que vous ressentez lorsque vous entrez dans le bar et absorber l’ambiance. Lorsque nous avons décidé d’explorer l’idée d’un duo, j’ai repensé à cette nuit-là et je me suis souvenu que Paris jouait un set acoustique brillant. Quelque chose à l’intérieur me disait que tout s’était passé pour une raison, alors j’ai décidé de lui envoyer un message. Je suis convaincu que certaines choses sont juste écrites dans les étoiles. Bringing in Paris vient de donner à la chanson une toute nouvelle dimension et donne vraiment vie à l’histoire. Elle est belle et brillante. Une étoile.”

«J’ai entendu parler des Struts pour la première fois lorsque je suis allé voir Mötley Crüe jouer leur dernier set le soir du réveillon du Nouvel An au Staples Center il y a quelques années. Les garçons se sont ouverts pour eux et je n’avais aucune idée que ça allait être aussi incroyable que ça l’était », dit Jackson. «Je me souviens juste de m’être tourné vers mon ami et de lui dire ‘qui sont ces gars-là? J’étais tellement époustouflé par leur talent

“Low Key in Love” est le dernier d’une longue lignée de collaborations de The Struts, dont le récent album Strange Days comprend un certain nombre d’artistes remarquables.

Sorti en octobre dernier, le troisième long métrage du groupe comprend des morceaux comme «Un autre succès de showmanship», qui met en vedette Albert Hammond Jr. de The Strokes. Sur «Strange Days», le groupe a recruté la légende de la pop Robbie Williams pour prêter quelques voix. Avec Paris Jackson maintenant dans le giron, The Struts continue d’emmener sa grande famille musicale dans des endroits passionnants.

“Low Key in Love” de Struts et Paris Jackson est maintenant disponible à l’achat ici.