Les Struts partagent le clip de “ Low Key In Love ” avec Paris Jackson

Les rockers glam britanniques The Struts ont sorti le clip de leur dernier single “Low Key dans Love »avec l’actrice et chanteuse Paris Jackson.

Le visuel axé sur la danse a été réalisé par Bryson Roatch et les co-stars de Jackson et du chanteur de The Struts, Luke Spiller.

«« Low Key In Love »a été écrit après un rendez-vous à Los Angeles dans un bar rétro des années 70, Good Times chez Davey Wayne’s», a déclaré Spiller. «Je suis entré dans le studio en expliquant que nous avions besoin de la chanson pour avoir l’essence que vous ressentez lorsque vous entrez dans le bar et absorber l’ambiance.» Le clip de la chanson recrée cette essence, aspergeant les étoiles de douces teintes violettes et rouges.

«Quand nous avons décidé d’explorer l’idée d’un duo, j’ai repensé à cette nuit-là et je me suis souvenu que Paris jouait un set acoustique brillant. Quelque chose à l’intérieur me disait que tout s’était passé pour une raison, alors j’ai décidé de lui envoyer un message », a poursuivi Spiller. «Je suis convaincu que certaines choses sont simplement écrites dans les étoiles. Bringing in Paris vient de donner à la chanson une toute nouvelle dimension et donne vraiment vie à l’histoire. Elle est belle et brillante. Une étoile.”

Jackson avait rencontré les Struts pour la première fois lorsque le groupe avait joué un premier set en tournée avec Motley Crue à Los Angeles où elle dit avoir été «époustouflée par leur talent».

“Low Key In Love” est la dernière sortie des Struts depuis l’album 2020 du groupe Strange Days, et rejoint une longue série de collaborations. L’album présente une poignée d’artistes, dont Robbie Williams, Phil Collen, Joe Elliott de Def Leppard, Tom Morello et Albert Hammond Jr. de The Strokes.

Strange Days, le troisième album complet des Struts, a atteint la 11e place des charts officiels britanniques, marquant ainsi la position la plus élevée du groupe dans les charts.

«Low Key in Love» de The Struts et Paris Jackson est maintenant disponible à l’achat ici.