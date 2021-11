Les studios canadiens d’Ubisoft accordent une augmentation de salaire à leur personnel pour stopper l’exode

Le géant français de l’édition Ubisoft accorde à son personnel une augmentation de salaire dans le but d’empêcher les gens de quitter l’entreprise.

Tel que rapporté par Kotaku, ces développeurs reçoivent une augmentation de salaire dans tous les domaines. Cette stratégie de rémunération est mise en œuvre à Montréal, Québec, Toronto, Chicoutimi, Halifax et Winnipeg et entre en vigueur immédiatement.

Apparemment, cependant, ceux qui sont actuellement bien pris en charge vont bénéficier davantage de cette augmentation de la rémunération. Selon le groupe de travailleurs A Better Ubisoft, les juniors devraient recevoir une augmentation de cinq à sept pour cent, tandis que les postes supérieurs pourraient voir leur rémunération augmenter jusqu’à 20 pour cent.

Bien que le personnel cherche peut-être à partir en raison des problèmes bien documentés en milieu de travail chez Ubisoft, il est plus probable que ce changement de salaire soit le résultat d’une concurrence accrue au sein de la scène canadienne du développement. De nombreuses sociétés de jeux s’installent dans des régions telles que Montréal et ont embauché des vétérans d’Ubisoft pour diriger ou doter en personnel ces nouvelles entreprises.

Cela comprend Amazon Games, TiMi et Goose Byte, qui se sont tous installés à Montréal au cours de la dernière année.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72627/ubisofts-canadian-studios-give-staff-pay-rise-to-halt-exodus/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));