Les studios Pinewood, domicile de James Bond, prennent feu: rapports

Les équipes de pompiers s’occupent d’un incendie massif dans les célèbres studios Pinewood au Royaume-Uni, selon plusieurs rapports.

Les services d’urgence de plusieurs entités de secours ont répondu à la maison emblématique de James Bond à Slough, Berkshire vers 21 h 10, heure locale, après que les habitants de la région ont déclaré avoir entendu une « très grosse explosion » suivie d’une abondante fumée jeudi soir, le Mirror and the Sun du Royaume-Uni a rapporté.

Des images sur les réseaux sociaux ont rapidement fait surface, révélant que les pompiers du Royal Berkshire Fire and Rescue Service ainsi que les pompiers de Londres étaient sur place, avec des équipes luttant contre l’incendie.

Les représentants des deux entités n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Un incendie a éclaté dans les célèbres studios de cinéma Pinewood au Royaume-Uni, selon des informations. (Photo par View Pictures/Universal Images Group)

« Triste d’entendre parler de l’incendie des studios de pin. J’espère que personne n’a été blessé », a tweeté une personne, tandis que la page de fans de James Bond MI6 HQ – qui compte plus de 77 000 abonnés – a tweeté que le studio était « à nouveau en feu » et a partagé des photos de scène 141 en feu.

Pinewood est le foyer de longue date de la franchise de films James Bond. (Photo par View Pictures/Universal Images Group)

L’ensemble largement utilisé avait brûlé au sol en juin 1984 alors que le tournage de « Legend » de Ridley Scott touchait à sa fin. Il a ensuite été reconstruit avant sa réouverture en janvier 1985.

Avance rapide jusqu’en juillet 2006 et un autre incendie a éclaté après la fin de la production du film Bond « Casino Royale ».

Le prince Charles, prince de Galles, rencontre l’acteur Daniel Craig lors d’une visite sur le plateau de James Bond aux Pinewood Studios le 20 juin 2019 à Iver Heath, en Angleterre. Le studio aurait pris feu jeudi soir après que des résidents eurent entendu une « très grosse explosion » suivie de fumée. (Photo de Chris Jackson)

L’ensemble a ensuite été démoli et reconstruit en moins de six mois, selon The Sun.

Pinewood Studios n’a pas immédiatement répondu à la réponse de Fox News Digital pour commentaires.