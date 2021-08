Les stylos hyaluron sont-ils sûrs – Le risque des remplisseurs de lèvres bricolage en 2021

Au cours de la dernière année et demie (pouah), beaucoup d’entre nous sont devenus assez bons dans la vie de bricolage, principalement grâce à un flux constant d’informations et de tutoriels sur TikTok. Et tandis que les astuces de bricolage peuvent fonctionner pour votre routine de retournement de meubles Ikea ou votre routine de maquillage (tous saluent les hacks de maquillage TikTok qui changent la donne), quand il s’agit de traitements cosmétiques ? Absolument pas, surtout s’il s’agit stylos hyaluroniques (stylos d’acide hyaluronique) -aka dispositifs de remplissage des lèvres à domicile. Ouais. Non.

Si vous avez manqué le mémo sur les stylos hyaluron, tant mieux. Considérez-vous chanceux. Mais si vous avez également reçu une vidéo ou deux montrant des personnes testant des stylos hyaluron, permettez-moi de vous expliquer pourquoi c’est quelque chose que vous ne voulez vraiment pas essayer. Ci-dessous, le dermatologue certifié Corey L. Hartman, MD, fondateur de Skin Wellness Dermatology, met en lumière la sécurité des stylos hyaluron et pourquoi c’est une “tendance” TikTok DIY que vous devriez ignorer.

Qu’est-ce qu’un stylo hyaluron ?

Savez-vous comment les injections dans les lèvres nécessitent l’utilisation d’une aiguille pour injecter la charge d’acide hyaluronique dans votre visage ? Eh bien, comme l’explique le Dr Hartman, le stylo hyaluron est un dispositif mécanique (appelé médicalement injecteur à jet) qui fonctionne en créant suffisamment de pression externe sur le tissu pour pousser le produit de remplissage d’acide hyaluronique dans la peau – sans aiguille. En d’autres termes, pendant que l’un injecte avec une aiguille, l’autre pousse avec une pression.

Un stylo hyaluron fait-il mal ?

En fait, non, pas vraiment. La technologie derrière la pensée hyaluronique, selon le Dr Hartman, a été initialement créée pour être une alternative moins douloureuse aux injections avec des aiguilles. “Un stylo hyaluron est un dispositif initialement destiné à être utilisé par les diabétiques pour injecter de l’insuline et d’autres médicaments essentiels dans la peau sans utiliser d’aiguilles », explique-t-il.

Le problème, bien sûr, est que les médias sociaux ont couru avec l’idée et ont transformé ces appareils en outils utilisés à… d’autres fins. Hum : injections dans les lèvres.

Le stylo hyaluron fonctionne-t-il pour les lèvres ?

Restez assez longtemps sur TikTok et vous verrez les appareils commercialisés et utilisés pour « injecter » de l’acide hyaluronique pour des lèvres plus pulpeuses et plus grosses. Mais la réalité est que il n’y a pas de données pour soutenir l’efficacité ou la sécurité de ces dispositifs. Non seulement il n’y a pas d’études évaluées par des pairs pour montrer qu’ils sont sûrs ou efficaces, mais le Dr Hartman ajoute que de nombreux patients ont demandé de l’aide et un traitement pour résoudre les problèmes causés par un stylo hyaluron. Alors, est-ce un remplacement pour les injections de lèvres en cabinet ? Absolument pas.

Le stylo hyaluron est-il approuvé par la FDA ?

Non, le stylo hyaluron n’est actuellement pas approuvé par la FDA aux États-Unis. En fait, le Dr Hartman dit qu’il est actuellement commercialisé et vendu illégalement en ligne. Aïe. Non seulement cela, mais récemment, le ministère canadien de la Santé a émis un avertissement strict contre l’appareil à ses résidents, déclarant qu’il peut présenter des risques pour la santé s’il est utilisé.

Le stylo hyaluron est-il sûr ?

Si ce n’était pas assez clair avant, non. Les stylos hyaluron ne sont pas sûrs, et ils viennent avec une assez longue liste de risques potentiels, comme les réactions cutanées inflammatoires, la formation d’abcès, la décoloration permanente, les infections bactériennes et fongiques, la transmission de maladies d’une personne à l’autre et les lésions de la peau, des yeux et des vaisseaux sanguins dues à la pression excessive appliquée. Trame. « À moins que ces stylos ne soient utilisés comme indiqué pour l’administration de médicaments contre le diabète et sous les soins d’un médecin, ils ne sont pas considérés comme sûrs », souligne le Dr Hartman.

Et selon la gravité de la complication, elle peut ou non être inversée, alors ne lisez pas tout cela et tentez quand même votre chance. Certaines infections peuvent être guéries avec des médicaments sur ordonnance, mais la décoloration et les cicatrices seront probablement plus permanentes. Tout cela pour dire que l’utilisation d’un stylo hyaluron pour des lèvres plus grosses est une idée terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise.

Les plats à emporter :

Le Dr Hartman ne mâche pas ses mots : les stylos hyaluron ne sont pas considérés comme sûrs. Donc, si vous cherchez une petite pépite d’espoir que vous pouvez utiliser l’un d’entre eux pour de plus grandes lèvres à la maison, puis-je suggérer un repulpant pour les lèvres à la place ? Et si cela ne suffit pas, consultez un dermatologue certifié qui peut évaluer et * en toute sécurité * vous traiter avec des produits de comblement dermique. Nous avons un million d’autres hacks TikTok avec lesquels vous pouvez tuer le temps pendant que vous attendez ce rendez-vous.

