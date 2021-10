Les Subliners de New York signent Crimsix pour compléter la liste 2022

NYSL complète sa liste de départ avec le triple champion du monde Crimsix.

Les Subliners de New York semblent se diriger vers la saison 2022 Vanguard CDL avec une équipe destinée à gagner, ayant plusieurs championnats du monde et deux jeunes canons derrière eux. Aujourd’hui, les Subliners ont complété leur liste avec la signature de Ian « Crimsix » Porter, triple champion du monde et joueur le plus victorieux de l’histoire de Call of Duty.

Crimsix rejoindra son vieil ami James « Clayster » Eubanks, avec qui il a déjà remporté le championnat CDL 2020, tandis que Paco « HyDra » Rusiewiez et Travis « Neptune » McCloud s’aligneront à leurs côtés en tant que duo SMG. Cette liste des Subliners de New York a sans aucun doute la capacité de faire une déclaration au cours de la saison 2022 de la Call of Duty League, Hydra et Neptune ne faisant que s’améliorer et acquérir plus d’expérience en jouant aux côtés de deux vétérans de Crimsix et Clayster.

Alors que nous nous tournons vers Vanguard, NYSL est définitivement une équipe à surveiller.