Les Subliners de New York signent Neptune avant la saison CDL 2022

Les Subliners acquièrent Neptune avant la saison CDL 2022

Les New York Subliners sont une organisation qui a constamment attiré de nouveaux talents depuis le début de la Call of Duty League. Avec Paco « HyDra » Rusiewiez, Makenzie « Mack » Kelley et Obaid « Asim » Asim jouant pour les Subliners, ils sont une excellente vitrine du talent disponible chez les jeunes joueurs. Aujourd’hui, ils annoncent la signature de Travis « Neptune » McCloud, qui sera le duo SMG de HyDra pour la saison à venir.

Par terre ou par mer, la victoire sera à nous. Veuillez accueillir @NNeptuunE, notre plus récent ajout pour la saison 2022. #NYSL pic.twitter.com/y2qZOCkjsr – NYSL (@Subliners) 21 octobre 2021

Neptune a passé sa première saison CDL avec les Florida Mutineers. Ici, sa présence Search and Destroy a été facilement remarquée par le reste de la ligue. Cependant, Neptune a amélioré tous les aspects de son jeu tout au long de la saison. Et à la fin était l’un des meilleurs jeunes joueurs de la CDL.

Avec James « Clayster » Eubanks et HyDra actuellement nommés sur la liste de départ des Subliners de New York, l’équipe en recherchera un de plus pour compléter ses quatre de départ.