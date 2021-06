Les subventions à l’innovation d’Apple financent la formation sur les puces dans quatre HBCU

Des subventions d’innovation Apple d’une valeur de 5 millions de dollars chacune ont été accordées à quatre collèges et universités historiquement noirs (HBCU). Les subventions sont axées sur l’ingénierie du silicium, y compris la conception de puces, et les étudiants ont également accès aux ingénieurs Apple.

Le financement, annoncé aujourd’hui, fait partie de l’Initiative d’équité raciale et de justice d’Apple de 100 millions de dollars…

USA Today rapports.

“Apple collaborera étroitement avec notre faculté d’ingénierie informatique pour renforcer nos offres de cours et nos capacités de laboratoire dans les domaines de la conception, de la fabrication et des tests de circuits intégrés”, a déclaré John MM Anderson, doyen du Collège d’ingénierie et d’architecture de l’Université Howard, dans un communiqué. . « De plus, grâce à des projets de conception et des stages, nos étudiants auront la possibilité de s’engager avec les ingénieurs Apple et de bénéficier grandement de leurs connaissances, de leur expérience et de leur mentorat. »

“La communauté HBCU abrite d’incroyables talents noirs et nous sommes ravis de travailler aux côtés de ces universités pour améliorer les opportunités pour leurs étudiants”, a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple dans un communiqué. « Nous savons que de nombreux emplois du futur seront dans des domaines innovants comme l’ingénierie du silicium et nous voulons aider à garantir que les dirigeants de demain aient accès à des opportunités d’apprentissage transformationnel. »

Les bourses de trois ans font partie de la New Silicon Initiative du fabricant d’iPhone pour aider à préparer les étudiants à des carrières dans la technologie matérielle et la conception de puces de silicium. Apple a déclaré que les subventions soutiendraient les écoles d’ingénieurs de chaque université et contribueraient à étendre les cours et l’expertise sur les technologies matérielles émergentes, en particulier dans l’architecture informatique et l’ingénierie du silicium.

Alabama A&M University, Howard University, Morgan State University et Prairie View A&M University obtiendront les subventions.

Cela arrive à un moment où le gouvernement américain prévoit un investissement de 52 milliards de dollars dans la production de puces aux États-Unis pour aider à faire face à la pénurie mondiale.

Plus tôt cette année, le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué la raison d’être du fonds.

L’objectif de cette initiative est d’offrir des opportunités et de donner des opportunités aux communautés de couleur, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à propos de son potentiel. L’année dernière avec le meurtre de George Floyd, cela a rendu cela urgent. Et donc nous sommes ravis de pouvoir en quelque sorte faire notre part ici et nous espérons que plus de gens suivront […]

Je me souviens de périodes où, que vous soyez au lycée ou au collège ou au-delà, où vous regardez autour de vous et il n’y a que des blancs dans, dans, que ce soit un collège ou une université ou une école supérieure ou quelque chose. Cela ne se sent pas bien. Et alors, et alors vous demandez, pourquoi est-ce? Et je pense que c’est l’absence d’opportunité. Cela revient à ça. Et donc ce que nous essayons de faire avec ce programme est de donner aux gens la possibilité.