Les successeurs de l’iPhone 13 pourraient vous dire quand son écran est fissuré et cassé

Et si les téléphones Apple venant après l’iPhone 13 pouvaient vous dire quand votre écran a été endommagé ou fissuré ?

Un brevet Apple récemment publié révèle que la société a exploré des écrans avancés capables de détecter les dommages à l’écran via une «résistance de détection de contrainte» qui rassemble les mesures de contrainte. Vraisemblablement, cela permettrait au téléphone de trouver des fissures trop petites pour être remarquées et d’alerter les utilisateurs des dommages avant qu’ils ne s’aggravent et ne nuisent potentiellement à eux ou aux composants internes délicats du téléphone.

Le brevet ne couvre pas seulement les écrans statiques, mais inclut également les «écrans flexibles», y compris potentiellement un téléphone Apple pliable comme le prétendu iPhone Flip, comme l’a souligné AppleInsider. On ne sait toujours pas quel type d’écran Apple utiliserait dans son propre pliable, mais étant donné que les appareils antérieurs du créneau comme le Samsung Galaxy Fold d’origine avaient plus d’écrans sujets aux rayures que les combinés avec écrans en verre, la détection des dommages à l’écran pourrait être utile. Nous savons qu’Apple est concerné – un brevet précédent a conceptualisé une couche de prévention des fissures pour les écrans de téléphone pliables.

Brevet d’Apple n°11 087 670 montrant une conception de circuit pour détecter les fissures dans un écran (Crédit image : Apple / USPTO)

Alors que les futurs iPhones plats et pliables peuvent être mieux adaptés à la technologie d’écran de détection de fissures étant donné la fréquence à laquelle les utilisateurs endommagent les écrans de téléphone, le brevet ne limite pas sa technologie aux seuls combinés. En effet, il répertorie ouvertement différentes catégories de produits dans lesquelles une telle technologie d’affichage pourrait figurer, comme les ordinateurs et les montres-bracelets.

En d’autres termes, nous pourrions tout voir, des MacBook Pro aux iMac, en passant par les montres Apple et les iPad, qui détectent automatiquement les fissures, ce qui serait universellement utile. Il n’y a aucune raison pour qu’Apple ne l’inclue pas.

(Crédit image : Avenir)

Cela présuppose cependant beaucoup de choses sur la technologie de détection – nous ne savons pas s’il serait tout aussi réalisable de l’implémenter dans un grand écran iMac de 27 pouces que dans les derniers iPhones, qui atteignent un écran de 6,7 pouces. Il serait logique de le déployer d’abord dans les téléphones Apple, puis de le déployer dans sa gamme plus large.

Enfin, il serait juste qu’Apple surpasse ses concurrents dans le domaine de l’affichage étant donné qu’il est généralement à la traîne en matière de technologie d’écran mobile – nous venons tout juste d’avoir des écrans OLED dans la gamme iPhone 12 de l’année dernière, des années après Samsung et d’autres Les fabricants de téléphones Android les ont ajoutés à leurs téléphones haut de gamme.

Nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple déploie la détection des fissures de si tôt, d’autant plus que c’est la première fois que nous en entendons parler. Actuellement, la société met lentement à niveau les écrans de ses appareils vers des mini-LED comme dans l’iPad Pro 2021 12,9 pouces (et, selon la rumeur, les ordinateurs portables MacBook Pro 2021), donc la détection des fissures pourrait être la technologie d’écran qui vient après comme la prochaine avancée incontournable de la gamme Apple.