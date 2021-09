Les sucreries bouleversées par les sociétés de commercialisation du pétrole interdisent aux investisseurs d’UP de participer à un nouvel appel d’offres sur l’éthanol

UP est le plus grand fabricant d’éthanol du pays, et de nombreuses distilleries sont à venir dans l’État.

Le dernier appel d’offres des sociétés d’État de commercialisation du pétrole (OMC) invitant à manifester leur intérêt (EoI) pour la fourniture d’éthanol a bouleversé les moulins à sucre de l’Uttar Pradesh, car les appels d’offres ont été limités aux investisseurs des États « déficit d’éthanol ».

Qualifiant cela de découragement pour les efforts de production d’éthanol à base de canne à sucre, l’Indian Sugar Mills Association (ISMA) et l’Uttar Pradesh Sugar Mills Association (UPSMA) ont écrit au secrétaire conjoint (sucre), département de l’alimentation et de la distribution publique (DFPD). Ils ont demandé des éclaircissements car l’industrie sucrière, en particulier à UP, a déjà massivement investi dans l’augmentation des capacités de production d’éthanol et d’autres investissements sont en cours.

Le DFPD a déjà approuvé une capacité d’éthanol supplémentaire d’environ 8 207 KL dans l’Uttar Pradesh, ce qui entraînera un investissement de Rs 7 071 crore. « C’est un sujet de grande préoccupation pour les fabricants concernant l’utilisation de cette capacité supplémentaire. Si les choses ne sont pas rectifiées immédiatement, l’industrie sucrière pourrait bien commencer à créer d’énormes NPA avant même que les projets ne deviennent opérationnels », a déclaré un moulin à sucre sous couvert d’anonymat.

Les lettres de l’ISMA et de l’UPSMA ont déclaré que l’EoI décourage les investissements dans les distilleries à base de canne à sucre et de mélasse. Cela signale que les MOC ne signeront aucun accord à long terme avec les fournisseurs d’UP, qui est le plus grand producteur de canne à sucre, alors qu’ils n’achèteraient que 2 crore de litres au Maharashtra et 18 crore de litres au Karnataka (les deuxième et troisième plus gros producteurs de canne à sucre). Cela va à l’encontre du programme de mélange d’éthanol du Premier ministre, ont-ils déclaré.

“Cette manifestation d’intérêt est contraire à la politique déclarée du gouvernement indien de réduire le sucre excédentaire en le détournant vers l’éthanol”, a écrit le directeur général de l’ISMA, Abinash Verma. Il a déclaré que cela enverrait un message aux banques que les projets d’éthanol dans ces États sont découragés, ce qui les rendra très réticents à financer les sociétés sucrières qui y installent des distilleries.

Il a déclaré que si l’intention est d’arrêter de nouveaux investissements dans ces États, une clarification aiderait afin que l’association puisse conseiller à ses membres de revoir leurs plans d’investissement dans les distilleries d’éthanol. “L’assurance du gouvernement, que tout l’éthanol produit sera acheté par les MOC semble désormais incorrecte”, a-t-il déclaré, ajoutant que si les sucreries étaient découragées de créer des distilleries, le pays n’atteindrait pas l’objectif de mélange de 20 % d’ici à 2025.

Le président de l’UPSMA, CB Patodia, a déclaré : « L’objectif principal du programme de mélange d’éthanol était de détourner les stocks excédentaires de sucre et ainsi d’étendre les avantages du biocarburant et de soutenir financièrement les agriculteurs, qui ne recevaient pas leurs arriérés de prix de la canne à sucre payés par les sociétés sucrières. En fait, de nombreuses nouvelles usines d’éthanol et l’expansion d’usines existantes sont à un stade avancé d’installation. Ne pas donner la priorité à leur produit fini à ce stade pourrait mettre en péril l’ensemble du secteur », a-t-il déclaré.

Patodia a déclaré que près de 88% de l’éthanol actuellement fourni aux MOC est fabriqué à partir de mélasse et de jus ou de sirop de canne à sucre. “Par conséquent, ignorer les principaux États producteurs d’éthanol sera un revers majeur pour l’ambitieux programme de mélange d’éthanol.”

