Les sucreries de Maharahtra demandent des subventions pour concurrencer les sucreries de l’UP

Les sucreries du Maharashtra envisagent d’approcher le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Union Nitin Gadkari pour demander une subvention de 150 roupies par quintal sur la vente intérieure de sucre afin de pouvoir concurrencer les moulins de l’Uttar Pradesh.

La décision a été prise lors d’une réunion des moulins à sucre et des parties prenantes convoquée par le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, pour discuter des questions liées au secteur sucrier. Les meuniers sollicitent des demandes de subvention contre les recettes des chemins de fer sur les expéditions de sucre au motif qu’ils perdent des parts de marché au profit de l’Uttar Pradesh.

Prakash Naiknavare, MD, Fédération nationale des sucreries coopératives, a déclaré que les moulins du Maharashtra ont perdu leur part de marché traditionnelle dans le nord et le nord-est au profit des moulins de l’Uttar Pradesh après que l’État a dépassé le Maharashtra dans la production de sucre. «Les moulins de l’Uttar Pradesh produisent du sucre de qualité« M »qui exige une prime de 1,5 roupie par kg, et comme il n’y a pas de prix de soutien minimum par grade (MSP), la qualité« M »est vendue au même prix que« S ‘Grade », expliqua-t-il.

