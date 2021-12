Les sucreries et les distilleries généreront des revenus de plus de 18 000 crores de roupies grâce aux ventes d’éthanol au cours de la saison 2021-22

Le ministre a observé que le détournement de l’excès de sucre vers l’éthanol résoudrait le problème des stocks élevés de sucre, améliorerait ainsi la liquidité des moulins, aidant ainsi au paiement en temps voulu des cotisations de canne des agriculteurs.

Les sucreries et les distilleries devraient générer des revenus de plus de 18 000 crores de roupies au cours de la saison 2021-22 en vendant de l’éthanol aux sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) pour le mélanger avec de l’essence.

Dans une réponse écrite au Lok Sabha, le ministre d’État à l’Alimentation et à la Consommation, Sadhvi Niranjan Jyoti, a informé qu’au cours des trois dernières années d’approvisionnement en éthanol 2018-19, 2019-20 et 2020-21, les revenus d’environ 8 079 crore Rs, Rs 7 823 crore et Rs 13 598 crore, respectivement, ont été générés par les sucreries/distilleries à partir de la vente d’éthanol aux OMC.

Cela a aidé les usines de canne à sucre à payer en temps voulu les cotisations de canne des agriculteurs, a-t-elle ajouté.

« Il est probable que plus de Rs 18 000 crore de revenus seraient générés au cours de la saison sucrière actuelle 2021-22 », a déclaré Jyoti.

La campagne d’approvisionnement en éthanol s’étend de novembre à octobre, tandis que la campagne de commercialisation du sucre s’étend d’octobre à septembre.

«À chaque saison sucrière, la production de sucre est d’environ 320 à 330 tonnes de lakh contre une consommation intérieure de 260 à 270 tonnes de lakh, ce qui entraîne un énorme stock de sucre de report avec les moulins.

« Ce stock excédentaire de 60 lakh tonnes entraîne un blocage des fonds et affecte la liquidité des sucreries, entraînant une accumulation d’arriérés de prix de la canne », a déclaré Jyoti.

«Au cours de la saison sucrière 2020-21, environ 22 lakh tonnes de sucre excédentaire ont été détournées vers l’éthanol et environ 13 598 crores de revenus ont été générés par les sucreries grâce à la vente d’éthanol aux MOC. Au cours de la saison sucrière 2021-22, il est probable qu’environ 35 tonnes de sucre en excès soient détournées vers l’éthanol », a déclaré Jyoti.

D’ici 2025, le ministre a déclaré que l’objectif était de détourner 50 lakh tonnes de sucre en excès vers l’éthanol.

