Les sucreries indiennes exportent 5,11 millions de tonnes de sucre en sept mois

Les sucreries à travers le pays ont exporté 5,11 millions de tonnes de sucre de janvier 2021 au 5 août, selon la All-India Sugar Trade Association (AISTA). L’Inde a réussi à contracter environ 6 millions de tonnes de sucre sans exporter vers l’Iran, qui a le potentiel d’acheter 1,2 million de tonnes.

« Avec le changement de scénario politique sur les marchés mondiaux, il sera prudent de trouver un mécanisme pour exporter du sucre vers l’Iran. Cela aidera l’Inde à élargir son marché et à créer une prime pour le sucre indien », a ajouté l’AISTA. Alors que la campagne de commercialisation en cours touche à sa fin, il est urgent d’annoncer en temps voulu la politique d’exportation de sucre pour l’année prochaine, a déclaré l’organisme industriel.

Sur le total des exportations entreprises jusqu’à présent, les exportations maximales ont été effectuées vers l’Indonésie à 1,69 million de tonnes jusqu’à présent cette année, suivie de l’Afghanistan à 6 23 967 tonnes et des Émirats arabes unis à 4 60 816 tonnes et au Sri Lanka à 3 78 280 tonnes.

«Nous sommes fiers de dire que la valeur du sucre exporté ou en cours d’expédition dépasse 2,5 milliards de dollars, soit environ 18 600 crores de roupies, contribuant aux recettes d’exportation du pays, en particulier en période de pandémie et augmentant les liquidités entre les mains des sucreries. payer le prix de la canne aux agriculteurs », a déclaré l’AISTA. Le marché international est passé de 17,28 cents la livre le 10 juillet à 19,59 cents la livre le 11 août, en raison des problèmes climatiques au Brésil.

L’AISTA a également demandé au gouvernement d’effacer les demandes de subventions en suspens et de remédier à la pénurie de conteneurs et à l’augmentation du fret maritime. De nombreuses demandes de subventions à l’exportation des années précédentes n’ont pas encore été réglées. Ces réclamations peuvent être réglées et payées rapidement car les usines auront besoin de fonds avant le début de la saison, a-t-il déclaré. L’augmentation substantielle du fret maritime et la non-disponibilité des conteneurs ont érodé les marges des sociétés d’exportation et s’avèrent également être un goulot d’étranglement majeur dans les opérations d’exportation.

