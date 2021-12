Les sucreries UP ont des cotisations de canne à sucre de Rs 2 800 en attente pour la saison 2020-21

On peut mentionner que l’UP est le plus grand État producteur de sucre du pays, représentant près de 47% de la production totale du pays. Les 120 sucreries de l’État soutiennent près de 65 lakhs d’agriculteurs.

Même si le broyage du sucre est entré dans le deuxième mois de la saison, cinq groupes sucriers de l’Uttar Pradesh – Bajaj Hindustan, Simbhaoli, Modi, Yadu et Rana – ainsi que six moulins individuels, ont encore des arriérés de canne à sucre d’environ 2 800 crores de roupies en attente pour le 2020- Saison 21 (octobre-septembre). Sur les 27 sucreries défaillantes, les cotisations maximales en suspens de Rs 1 800 crore doivent être compensées par les 14 sucreries du groupe Bajaj, suivies de 370 crore par le groupe Modi, Rs 250 crore par le groupe Simbhaoli, Rs 34 crore par le groupe Rana et Rs 33 crore par le groupe Yadu. Les six sucreries individuelles doivent ensemble environ Rs 228 crore.

Prenant des mesures contre les usines défaillantes, le gouvernement de l’État a déposé des FIR contre au moins cinq usines en vertu de la section 420 de l’IPC et des sections 3 et 7 de la loi sur les produits essentiels, pour ne pas avoir payé leurs cotisations aux agriculteurs malgré les instructions du gouvernement. Selon un responsable, les responsables de l’usine de sucre Bajaj Hindusthan à Palia, dans le district de Lakhimpur Kheri, ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, tricherie et abus de confiance pour non-paiement des cotisations aux agriculteurs. L’usine a été accusée d’« exploitation financière » des agriculteurs et d’alimenter le « mécontentement » parmi eux en ne leur payant pas leurs cotisations pendant plus d’un an.

« Le paiement du prix de la canne est la priorité absolue du gouvernement et nous surveillons régulièrement le paiement au plus haut niveau, et des mesures strictes seront prises contre les sucreries négligentes », a déclaré Sanjay Bhoosreddy, commissaire à la canne et au sucre.

Irrités par le retard dans le règlement des cotisations par Bajaj Sugar Mills, les producteurs de canne à sucre de plusieurs districts, dont Gola et Palia du district de Lakhimpur Kheri, protestent depuis dix jours et ont menacé d’intensifier l’agitation si leurs cotisations n’étaient pas réglées par la fin du mois.

« On ne nous a laissé d’autre choix que de tenir des dharnas. Conformément à la loi, nos cotisations doivent être réglées dans les 14 jours suivant l’achat de la canne à sucre. Mais cela fait presque 10 mois que la saison de broyage est terminée, mais nos cotisations ne sont toujours pas réglées. Nous avons été obligés de contracter des prêts pour joindre les deux bouts. La condition des agriculteurs est pitoyable et nous sommes sur le point de nous suicider », a déclaré Arvind Kumar, un agriculteur de Lakhimpur Khiri.

