Commerce et investissement

Les Sud-Coréens affluent à 1 pouce après que le plus grand échange répertorie le jeton DeFi avec AAVE

AnTy27 octobre 2021

La plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud a répertorié trois nouvelles pièces, dont les pièces populaires de finance décentralisée (DeFi) AAVE et 1INCH.

1INCH et AAVE ont été mis à disposition sur le marché du won coréen (KRW) ainsi que sur le marché BTC, où la prise en charge d’un autre jeton MASK a été fournie mercredi.

Le montant minimum de dépôt pour 1Inch est de quatre 1Inch, 0,05 AAVE et 1,5 MASK.

Pour l’instant, Upbit ne prend en charge que les dépôts sur le réseau ERC-20. La prise en charge de la blockchain BSC de Binance ou de tout autre réseau n’est pas encore prise en charge.

En limitant les commandes minimales, Upbit affirme créer un environnement commercial stable. De plus, la bourse a averti que les investissements dans les actifs numériques étaient exposés à des fluctuations rapides des prix du marché en raison de la demande spéculative et des changements dans l’environnement réglementaire national et étranger.

« Il existe une différence de prix entre les bourses nationales et étrangères en raison du récent environnement commercial surchauffé », a-t-il également noté.

Au moment de la rédaction, 1Inch se négocie à 5,90 $, avec une légère prime par rapport à d’autres marchés tels que Binance, où il se négocie à 5,60 $. Les actifs cryptographiques sur les bourses coréennes se négocient généralement à une prime de kimchi, en particulier pendant les saisons haussières.

1Inch a pompé 90% au dos de la liste et est actuellement l’actif crypto le plus échangé sur Upbit, représentant 14,46% du volume de l’échange contre moins de 11% pour Bitcoin, selon Coinmarketcap. La cotation d’Aave a également aidé la pièce à augmenter de 36%, mais c’est la 6ème pièce la plus échangée sur Upbit.

Cette liste d’Upbit, qui représente la majorité du volume de cryptographie de la Corée du Sud, a en fait aidé les pièces DeFi à pomper longtemps avant que les prix des actifs cryptographiques ne prennent une baisse de 10 à 15 %.

Dans d’autres nouvelles, le service national des impôts consulte les échanges cryptographiques virtuels nationaux sur la taxation des monnaies virtuelles. Plus tôt ce mois-ci, le vice-Premier ministre et ministre des Finances de Corée du Sud, Hong Kam-ki, a déclaré que les règles de la crypto-taxe seraient appliquées à partir de janvier.

En vertu de la nouvelle réglementation, les investisseurs seront tenus de payer une taxe de 20 % sur les revenus cryptographiques personnels de plus de 2,5 millions de won ou 2 100 $.

Alors que certaines personnes appellent à suspendre le projet du gouvernement d’imposer les bénéfices de la cryptographie à partir de l’année prochaine, le gouvernement va de l’avant avec ses plans.

Le National Tax Service classe également les dépôts d’actifs cryptographiques des portefeuilles privés vers les devises étrangères comme des revenus et leur impose une taxe en supposant que l’utilisateur a obtenu ces cryptos gratuitement.

«C’est un domaine qui a fait polémique. Les investisseurs seront mécontents de cette politique », a déclaré un responsable de la bourse.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.