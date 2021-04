Légal & Réglementation

Les Sud-Coréens devront faire face à des lois cryptographiques plus strictes alors que les régulateurs s’attaquent à des cas de blanchiment d’argent

Les autorités financières sud-coréennes resserrent la réglementation afin de lutter contre les transactions illégales et le blanchiment d’argent.

Le gouvernement sud-coréen se concentre sur la lutte contre les crimes liés à la cryptographie et les transactions illégales dans les échanges avec des réglementations plus strictes sur l’industrie de la cryptographie. Lors d’une réunion tenue vendredi, de hauts responsables gouvernementaux et des ministres de l’économie ont discuté des réglementations visant à retracer les transactions cryptographiques illégales, la fraude dans l’industrie et la volatilité globale sur le marché, selon un rapport du Korean Herald.

De plus, les régulateurs financiers mettent en place des lignes directrices pour superviser les envois de fonds effectués par les investisseurs étrangers qui réalisent des bénéfices en vendant du Bitcoin sur les bourses coréennes. La Commission coréenne des services financiers (FSC) a par le passé demandé aux sociétés de cryptographie et aux sociétés financières de procéder à une surveillance renforcée des activités illégales et du blanchiment d’argent à l’aide de la cryptographie. BTC 1,49% Bitcoin / USD BTC 56826,94 USD USD

En vertu des nouvelles lois, les entreprises financières et les échanges cryptographiques doivent signaler tout blanchiment d’argent et crimes financiers suspects à la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) dans les trois jours suivant la découverte du crime. Le régulateur financier mènera ensuite des enquêtes sur les allégations de blanchiment d’argent afin de réduire la fraude et la spéculation naissante sur les marchés de la cryptographie.

«Les individus doivent prendre des décisions prudentes concernant les crypto-monnaies, car les crypto-actifs, qui n’ont pas de valeur intrinsèque, sont des moyens de spéculation plutôt que d’investissement.»

Gu Yoon-Cheol Chef du Bureau de la coordination des politiques gouvernementales

La réunion virtuelle, dirigée par le Service de surveillance financière (FSS), s’est également concentrée sur la «prime de kimchi» sur Bitcoin – un écart de prix entre les échanges mondiaux de crypto et les échanges coréens. Au moment d’écrire ces lignes, les bourses coréennes vendent du Bitcoin à 10% de plus que celles des États-Unis ou d’autres pays.

La Corée du Sud a été confrontée à des lois plus strictes en matière de rapports financiers après avoir mis en œuvre la loi sur la déclaration et l’utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées le mois dernier. Les nouvelles lois établissent de nouvelles normes de pénalité pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels avec des politiques KYC / AML laxistes, la violation des obligations de contrôle interne et d’autres actes de négligence en matière de rapports financiers.

En outre, KoFIU a demandé aux VASP de collecter et de signaler les informations sur les transactions des clients afin de réduire les cas de blanchiment d’argent via des actifs virtuels. Selon la loi, entrée en vigueur le 10 avril, les échanges qui ne parviennent pas à collecter et à rapporter ces informations pourraient faire l’objet de lourdes amendes ou jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

