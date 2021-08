Les Sud-Coréens se tournent vers le sérum (SRM) comme pompes de l’écosystème Solana (SOL)

SRM est actuellement la deuxième crypto la plus échangée sur l’une des plus grandes bourses sud-coréennes, Upbit, après Dogecoin. Il se négocie également à prime sur Upbit et Bithumb, ce dernier annonçant également la cotation de SOL.

Alors que Bitcoin et Ether font une pause sous 45 000 $ et 3 000 $, respectivement, d’autres altcoins sont occupés à pomper.

Cela vaut particulièrement pour le concurrent d’Ethereum (ETH) Solana (SOL) et d’autres pièces de son écosystème qui ont gonflé comme un fou.

Après des mois de chant ‘Solana Summer’ par les passionnés de SOL, enfin, ça s’éclate. En hausse de 182% au cours des 30 derniers jours, SOL se négocie actuellement juste au-dessus de 70 $, après avoir atteint un nouvel ATH à 80,12 $, selon CoinMarketCap mercredi.

Les gains cumulés de SOL depuis le début de l’année s’élèvent actuellement à un énorme 3 706%, parmi les plus élevés de l’espace crypto.

Au milieu de cette tendance à la hausse, l’une des plus grandes bourses sud-coréennes, Bithumb, a annoncé la cotation de SOL contre KRW et BTC.

Avec SOL sur une tendance haussière, le sérum d’échange décentralisé construit sur Solana est également en hausse de 192 % au cours des 30 derniers jours. Mais s’échangeant à 7,87 $, SRM est toujours en baisse de 39,5% par rapport à son ATH il y a quatre mois et n’a enregistré qu’environ 600 % de rendements depuis le début de l’année.

Cette semaine, Huobi Global a annoncé la cotation de SRM contre USDT et BTC.

SRM est actuellement la deuxième crypto la plus échangée sur la plus grande bourse sud-coréenne, Upbit, après Dogecoin. Le Bitcoin n’arrive qu’à la 4e place et l’Ether à la 9e, car les Coréens choisissent les altcoins plutôt que les meilleures pièces.

SRM se négocie à 8,28 $ sur Upbit, tandis que sur Binance, il est à 7,89 $, ce qui représente une prime de kimchi de près de 5%, selon Coinmarketcap.

Alors que sur Bithumb, qui répertorie SOL aujourd’hui, SRM ne fait pas partie des 10 actifs cryptographiques les plus échangés, mais se situe dans le bas du top 20 et se négocie également à une prime de 8,22 $.

“Si les Coréens aiment autant le SRM, ils vont adorer SOL”, a tweeté le trader @SmartContracter

Les Sud-Coréens sont simplement occupés à échanger XRP, DOGE, LUNA, ADA, ETC, AXS et EOS.

AUDIO du protocole de streaming Audius basé sur Solana a augmenté de plus de 110% en seulement une semaine après son partenariat avec TikTok.

Les autres projets basés sur Solana qui ont enregistré une hausse à trois chiffres au cours des 30 derniers jours sont COPE, Raydium (RAY), Bonafide (FIDA), MAPS et Step Finance (STEP).

Outre SOL et les jetons de son écosystème, une autre plate-forme DeFi axée sur les pièces stables et avec le soutien d’investisseurs de premier plan tels que Andreessen Horowitz et Galaxy Digital qui prend de la valeur est Terra (LUNA), en hausse de plus de 100% dans le au cours des deux dernières semaines, atteignant un nouvel ATH aujourd’hui à 33,22 $ et se négocie actuellement à un peu plus de 29 $.

Les gains YTD de LUNA s’élèvent à 4,418%, proche des gains de 5,163% de Dogecoin, qui augmentent encore une fois alors que la Fondation Dogecoin revient avec son conseil d’administration, y compris le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et Jared Birchall, directeur du family office d’Elon, mais est toujours en baisse 59 % de son ATH.

Actuellement, au-dessus de 2 $, un autre concurrent d’Ethereum, Cardano (ADA), est également à un peu moins de 15 % de son ATH. Arweave (AR), Avalanche (AVAX), Thorchain (RUNE) et XRP ont également enregistré des gains à presque trois chiffres au cours des 30 derniers jours.

Solana/USD SOLUSD

70.7119-$6.89-9.75 %

Volume 2,94 bVariation -6,89$Ouvert 70,7119$Circulation 286,44 mMarket Cap 20,25 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.