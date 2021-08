Les suicides aux États-Unis ont chuté mais les décès par surdose de fentanyl ont augmenté pendant Covid-19

Après des années d’évolution constante en tandem, deux des pires tendances de santé publique des États-Unis ont divergé pendant la pandémie de coronavirus.

Selon des données fédérales récemment publiées, les décès par surdose de drogue ont bondi de 30% l’année dernière à 92 500, une augmentation soudaine après des années d’augmentation progressive une fois que l’épidémie d’opioïdes s’est installée. Mais les suicides ont en fait légèrement baissé, passant de 47 500 en 2019 à 44 800 en 2020.

Ces deux tendances ont suivi de près au cours de la dernière décennie, à tel point qu’il existe un terme générique dans le monde universitaire qui les englobe toutes les deux (entre autres) : les décès par désespoir. Une grande partie de la stagnation récente de l’espérance de vie aux États-Unis peut s’expliquer par ces décès prématurés, concentrés en particulier chez les jeunes hommes, et les chercheurs ont théorisé sur les conditions économiques et sociales à l’origine de ces tendances.

C’était la situation avant le Covid-19. Alors, que s’est-il passé pendant la pandémie?

J’ai posé cette question à une poignée d’experts en santé publique. Ils m’ont dit que, bien qu’il soit trop tôt pour le dire avec beaucoup de certitude, nous pouvons encore faire des suppositions éclairées.

Pourquoi les surdoses de drogue ont tellement augmenté pendant la pandémie

Le bond des décès par surdose de drogue a surpris même les personnes qui suivent ces données de près. Le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, m’a dit que le pic en 2020 était une aberration historique, basée sur les tendances précédentes. De 2018 à 2019, par exemple, les décès par surdose ont connu une augmentation relativement faible de 5 %. Quelque chose était clairement différent à propos de 2020.

“Nous n’avons jamais vu cela, une augmentation de 30%”, a déclaré Volkow. « C’est complètement différent. C’est un bouleversement de la tendance.

En partie, les tendances qui étaient déjà en cours avant Covid-19 se sont aggravées. Le fentanyl, un opioïde plus dangereux qui est souvent coupé avec de l’héroïne, s’est répandu à l’ouest du Mississippi au cours des dernières années.

Volkow m’a dit qu’elle s’était demandé si l’approvisionnement en médicaments serait déprimé pendant la pandémie, compte tenu des restrictions de voyage et autres. Mais au lieu de cela, l’offre semble avoir augmenté – et est devenue plus dangereuse. Les données préliminaires indiquent que, alors que les décès par surdose d’héroïne ont diminué en 2020, les décès impliquant le fentanyl ont augmenté de façon exponentielle, a-t-elle déclaré. Ils sont à l’origine de l’augmentation de tous les décès par surdose.

Au lieu de cela, la pandémie a probablement exacerbé la flambée des surdoses. L’ampleur de l’augmentation est difficile à ignorer. Les moments de stress et d’isolement social ont tendance à conduire à une consommation accrue de drogues, m’a dit Volkow. Il serait logique que les gens recherchent des stupéfiants pendant l’immense perturbation sociale de 2020. Et avec un produit plus dangereux sur le marché, les décès par surdose devraient également augmenter.

« Le fentanyl est partout dans le pays, comme la pandémie de Covid », a déclaré Volkow. “On peut dire qu’ils se sont produits les uns à côté des autres.”

En outre, comme l’a écrit l’économiste de l’Université de Chicago Casey Mulligan dans un document de travail sur la pandémie et les décès dus au désespoir, davantage de personnes faisaient probablement une surdose de manière isolée pendant la pandémie. Personne d’autre n’était présent pour administrer un médicament anti-overdose ou appeler les ambulanciers paramédicaux, ce qui peut avoir entraîné des décès qui, autrement, n’auraient pas eu lieu.

L’histoire compliquée derrière la baisse des suicides pendant le Covid

Mais si l’isolement augmentait la consommation de drogue et donc les décès par overdose, comment expliquer la baisse des suicides, dont on pourrait également s’attendre à une augmentation en période de grande anxiété sociale ?

Une théorie populaire bien que non prouvée est que l’allégement économique adopté par le Congrès a peut-être aidé à atténuer les idées suicidaires pendant la pandémie. Les pays qui ont institué de généreux filets de sécurité sociale ont enregistré une baisse des taux de suicide au fil des décennies, et une augmentation du revenu personnel a été associée à une diminution du nombre de suicides.

Selon cette théorie, il est possible que les mesures de relance de l’année dernière aient contribué à plus de décès par surdose mais à moins de suicides. Mulligan souligne dans son article sur les surdoses que le revenu personnel a augmenté mais que d’autres opportunités de consommation ont disparu en raison des restrictions de Covid, bien qu’il ait également pris soin de dire qu’un lien de causalité dépassait le cadre de son article.

Volkow a donné plusieurs raisons d’être sceptique quant à cette lecture, la reliant au problème du fentanyl. Les personnes qui consomment des opioïdes recherchent généralement de l’héroïne parce qu’elles savent que ce n’est pas aussi dangereux que le fentanyl, mais l’héroïne non coupée est également plus chère à l’achat. Si la hausse des revenus contribuait à l’augmentation de la consommation de drogue, on aurait pu s’attendre à ce que les gens essaient d’acheter de l’héroïne non contaminée. Au lieu de cela, les décès liés au fentanyl ont explosé en 2020.

Quoi qu’il en soit, l’effet de Covid-19 sur le taux de suicide aux États-Unis n’est peut-être pas encore pleinement apparent. Des recherches en sciences sociales sur des catastrophes antérieures montrent que, bien que les suicides puissent ralentir au milieu d’une situation d’urgence et immédiatement après, ils augmentent au cours des mois et des années qui suivent.

Des chercheurs britanniques ont examiné la littérature sur les épidémies précédentes et les taux de suicide et ont noté ce phénomène : « Il existe des preuves suggérant une diminution à court terme du suicide au lendemain d’une catastrophe. Les érudits avec qui j’ai parlé semblent acheter cette théorie, bien que la base empirique de celle-ci soit quelque peu limitée.

“L’idée était que la dépression est un trouble d’intériorisation et que sortir de sa tête et s’inquiéter pour les autres est quelque peu protecteur”, a déclaré le Dr Paul Early, président sortant de l’American Society of Addiction Medicine, par courrier électronique.

Mais la conclusion cohérente à travers les études que les chercheurs britanniques ont examinées était que les suicides ont finalement augmenté après une catastrophe à grande échelle. Volkow a cité l’exemple de l’ouragan Katrina : des recherches initiales ont révélé que les idées suicidaires avaient en fait diminué dans les zones touchées immédiatement après la tempête, mais des études ultérieures ont révélé que ces attitudes étaient plus répandues plusieurs années plus tard. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que le stress prolongé après la catastrophe, car il a fallu si longtemps aux communautés pour se remettre, peut avoir contribué à l’augmentation éventuelle des pensées et de la planification suicidaires.

La crainte serait donc que les États-Unis voient une augmentation retardée mais significative des suicides, alors même que la pandémie s’estompe.

“Les gens sont très inquiets de voir une augmentation des suicides, une fois que les choses se seront stabilisées”, a déclaré Volkow. « Quand vous avez un événement majeur comme celui-ci, on y prête beaucoup d’attention. Tout le monde est concentré. Cela peut créer un sentiment de soutien. Puis une fois sorti de l’actualité principale, cela disparaît. Vous pouvez ressentir la négligence, le désespoir et l’impuissance.

La baisse du nombre de suicides masque peut-être également des tendances inquiétantes pour les communautés marginalisées des États-Unis. Une étude sur les suicides dans le Maryland l’année dernière a conclu que le taux de suicide chez les Noirs avait doublé pendant la pandémie, tandis que le taux de suicide chez les Blancs avait diminué de moitié. Une analyse des suicides de 2020 dans le Connecticut a détecté une tendance similaire.

Les sondages de la Kaiser Family Foundation ont révélé qu’une proportion plus élevée d’Américains noirs et hispaniques signalant des symptômes d’anxiété ou de dépression pendant la pandémie. Les personnes classées comme travailleurs essentiels, de manière disproportionnée des personnes de couleur, étaient plus de deux fois plus susceptibles que les travailleurs non essentiels de déclarer qu’elles avaient sérieusement envisagé de se suicider au cours des 30 derniers jours.

Nous devons également attendre de voir les chiffres sur les surdoses intentionnelles et non intentionnelles, ce qui peut compliquer davantage le tableau. Volkow a souligné que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de faire une overdose volontairement. Mais ces données prennent du temps à collecter et à analyser. Comme l’a noté Mulligan, une surdose est une analyse chimique : une quantité mortelle de drogue était-elle présente au moment du décès ? — alors que juger un décès un suicide est plus subjectif.

La difficulté à différencier un suicide d’une surdose de drogue est l’une des raisons pour lesquelles le terme générique « morts de désespoir » a gagné un tel écho. Dans l’ensemble, il n’y a finalement pas de bonne nouvelle dans ces nouvelles données.

Ce qui est clair, c’est que l’année dernière, en plus de tous les décès directement dus à Covid-19 lui-même, beaucoup plus d’Américains sont morts d’une manière qui suggérerait un profond désespoir social et existentiel. Si le taux de suicide augmente dans les mois et les années à venir, comme l’expérience le suggère, le bilan de la pandémie ne fera que s’alourdir.