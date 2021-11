Les suites de l’explosion de l’hôpital de Liverpool capturées au milieu d’un incident en cours | Royaume-Uni | Nouvelles

La police et les pompiers répondent à un incident en cours à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool à la suite d’informations faisant état d’une explosion et d’images d’une voiture en feu. Une vidéo inquiétante a été filmée qui montre une épaisse fumée noire s’élevant près de l’entrée de l’hôpital ainsi que le bruit d’un certain nombre d’explosions. La police du Merseyside a annoncé dans un communiqué qu’un cordon était en place autour de l’hôpital mais n’a pas fourni plus de détails sur l’incident.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’un incident s’est produit vers 11 heures aujourd’hui (dimanche 14 novembre) à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool.

« Un cordon autour de la zone touchée a été établi et un certain nombre de routes environnantes ont été fermées.

Le Liverpool Echo rapporte que cette équipe de déminage a été appelée sur les lieux vers 11 heures dimanche.

Un véhicule de l’armée du Royal Logistic Corps est sur les lieux aux côtés de Merseyside Fire and Rescue.

PLUS À VENIR…