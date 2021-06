Les “sujets brûlants” brisés par Luis Enrique : De Muniesa à Laporte

07/06/2021 à 06:30 CEST

L’innovation a été l’une des prémisses habituelles de Luis Enrique Martínez dans sa carrière d’entraîneur. Depuis qu’il a pris les commandes du Barça B lors de la saison 2008-09, l’Asturien a toujours laissé sa marque avec des contributions personnelles qui ont brisé le moule. Sa philosophie n’a pas changé au fil des ans, même si elle est plus surprenante lorsqu’elle est appliquée à une sélection, où les canons sont généralement plus traditionnels.

Lucho a déjà fait référence à «topicazos & rdquor; qu’il n’a pas suivi à la lettre. Pour commencer, il s’est référé en ces termes pour évaluer la fatigue des footballeurs à ce stade de la saison. “C’est un sujet, la chose la plus importante est d’être bien mentalement, a-t-il dit.

Il a poursuivi avec son idée que le gardien de but peut varier pendant la compétition. “Les 24 joueurs qui sont ici peuvent être des partants& rdquor;, a-t-il précisé. Et lors du premier match amical, il a ajouté la rupture d’un autre tabou, comme celui de ne pas réunir deux centraux gauchers dans un alignement : Laporte et Pau Torres étaient titulaires.

Mathieu et Umtiti

Luis Enrique a déjà réuni deux centraux gauchers en son temps au Barça. Plus précisément, au cours de la saison 2009-10, Fontàs et Muniesa ont joué quatre matchs ensemble (Sabadell, Gramenet, Espanyol B et Villajoyosa). Le résultat était trois victoires et un match nul. Même. Muniesa a donné une passe décisive de son propre terrain à Nolito pour un but à Nova Creu Alta.

En équipe première, Lucho rejoint Mathieu et Umtiti. Le test a été lancé de force par une blessure à Piqué contre Manchester City et le Barça a gagné 4-0 lors de la saison 2016-17. Plus tard dans la campagne, les deux centraux gauchers ont répété quatre matchs de championnat consécutifs, devant Las Palmas, Eibar, Alavés et Leganés. Le Barça a remporté les quatre matchs.

Pourtant, Le pouls de Luis Enrique ne tremble pas s’il doit jouer avec deux centraux gauchers naturels et dans ce Championnat d’Europe ce n’est pas une option, encore moins farfelue.