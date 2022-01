Les « Sulli Deals », forme de discours de haine en Inde, doivent être condamnés, selon un responsable de l’ONU

« Les femmes musulmanes de la #Minorité en #Inde sont harcelées et » vendues « dans les applications de #réseaux sociaux, les #SulliDeals, une forme de #HateSpeech, doivent être condamnés et poursuivis dès qu’ils se produisent. Tous les #Droits Humains des minorités doivent être pleinement et également protégés », a déclaré Varennes dans un tweet mardi.



Le harcèlement des femmes musulmanes en Inde par le biais d’applications de médias sociaux telles que « Sulli Deals » doit être condamné et poursuivi dès qu’il se produit, a déclaré un rapporteur spécial de l’ONU. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, le Dr Fernand de Varennes, s’est adressé à Twitter pour faire part de ses préoccupations concernant la question des minorités en Inde, affirmant que « les femmes musulmanes en Inde sont harcelées et vendues dans les applications de médias sociaux ».

« Les femmes musulmanes de la #Minorité en #Inde sont harcelées et » vendues « dans les applications de #réseaux sociaux, les #SulliDeals, une forme de #HateSpeech, doivent être condamnés et poursuivis dès qu’ils se produisent. Tous les #Droits Humains des minorités doivent être pleinement et également protégés », a déclaré Varennes dans un tweet mardi.

La police de Delhi a arrêté la semaine dernière Aumkareshwar Thakur, 26 ans, qui serait le créateur de l’application « Sulli Deals » d’Indore dans le Madhya Pradesh, la première arrestation effectuée dans cette affaire.

Des centaines de femmes musulmanes ont été répertoriées pour « enchères » sur l’application mobile avec des photographies provenant sans autorisation et trafiquées. L’accusé, titulaire d’un baccalauréat en applications informatiques, a admis qu’il était membre d’un groupe sur Twitter et que l’idée de diffamer et de troller les femmes musulmanes y a été partagée.

« Il a admis qu’il avait développé le code/l’application sur GitHub. Après le tollé concernant l’application Sulli Deals, il avait supprimé toutes ses empreintes sur les réseaux sociaux », a déclaré un haut responsable de la police. Dans une autre affaire « Bulli Bai », la police de Delhi a enregistré le 1er janvier un FIR en lien avec une plainte en ligne soumise par une journaliste de la ville contre des inconnus pour avoir prétendument téléchargé sa photo trafiquée sur un portail.

L’affaire concerne la création de l’application « Bulli Bai », qui ciblait les femmes musulmanes en mettant leurs images en ligne pour « vente aux enchères ». Selon la police de Delhi, Niraj Bishnoi, 21 ans, qui a été arrêté dans l’Assam, était le cerveau et créateur présumé de l’application « Bulli Bai ». Il avait révélé lors de l’interrogatoire qu’il était en contact avec la personne derrière le compte Twitter @sullideals, le créateur présumé de l’application « Sulli Deals » hébergée sur GitHub en juillet de l’année dernière.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.