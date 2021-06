Les Suns agacent les Nuggets et les effacent de la carte

Les Suns n’ont pas donné de grosse surprise, seulement une petite, en éliminant les Lakers, toujours champions en titre, au premier tour. Dans le second ils ont retiré de la circulation les Nuggets, favoris pour le titre et avec le MVP dans leurs rangs, au premier échange. En fait à Nikola Jokic Ils l’ont rendu si désespéré qu’ils l’ont fait retirer le câble et terminer, avec un coup sans importance à Cameron Payne pour lequel il s’est excusé plus tard, le centre serbe étant expulsé avant de voir son équipe terminer la saison. Un équilibre injuste pour une équipe qui sans Jamal Murray a perdu de nombreuses options pour remporter le titre et qui, Avant l’un des meilleurs meneurs de tous les temps à Chris Paul, il a vu à quel point le manque était grand.

Cette quatrième rencontre était peut-être un peu plus régulière que les précédentes, mais le 4-0 il va régner dans les livres d’histoire. Terminé 118-125. la crainte que le match soit expiré pour les Coloradans en a fait une confrontation vibrante, avec brio face au spectateur. Beaucoup de rythme sur le court. Mais les Suns étaient en avance sur de nombreux points et au cours de la dernière période, ils ont fini par consolider ce leadership.

Les Nuggets quittent un tour plus tôt que la bulle de l’an dernier, mais sachant qu’ils sont sur la bonne voie. Ils ont été, sans aucun doute, bien inférieurs aux Soleils. Les de Monty William Ils vont pour la NBA avec le couteau entre les dents dans l’une des dernières chances de Chris Paul et Ils attendent déjà un rival pour les finales de conférence, celui-ci étant le vainqueur d’un Jazz-Clippers encore au troisième match..

Alors que les options s’épuisaient, il devait y avoir une réaction des Nuggets. Il est venu à petites doses, mais il l’a fait. Ce n’était pas assez, mais c’était là. Cela prouve la force de ces Soleils, qui sont passés de l’enfer au paradis en quelques années et ils vont avec tout. Malone l’a déjà joué avec ses cinq fidèles, laissant Facu Campazzo sur le banc et donnant la priorité à Monte Morris pour le poste de meneur. Il fallait arrêter Paul et Booker, les deux extérieurs diaboliques du tableau en visite ici, et il fallait jouer une clé. Les deux ont joué probablement le meilleur match de la série ensemble, terminant avec 71 points entre les deux. Une audace pour lutter contre un tel succès. On a vu que les options passent par Jokic s’il n’y a pas de solutions alternatives et, surtout dans les premiers stades, lui donner le ballon pour décider est devenu presque un problème. Les Suns ont fermé tant bien que mal la porte du Serbe, qui n’est pas MVP par hasard, et en ont laissé d’autres ouvertes. Alors que Crowder a apprécié de pouvoir placer deux blocs en deux minutes, Denver a un rythme élevé pour essayer de couvrir les erreurs en statique. Aaron Gordon, qui a rejoint l’équipe en hiver, était l’incarnation du désir et qu’il faut aussi avoir la tête froide pour prendre des décisions, comme il s’est avéré à la fin. Une petite réduction du score a été suivie d’un triple de Johnson qui a de nouveau mis dix (18-28, 10e minute).

Et deux minutes après le début de la seconde, Campazzo a viré triplazo pour le mettre à six. Un triple n’allait pas être. Ou, du moins, aux triples qui se jouent dans le cinq pour cinq. Les joueurs de l’Arizona déplacent le ballon beaucoup mieux et Paul et Booker n’avaient même pas encore eu de gaz. Devin a pris le contrôle dans cette deuxième période, étant le principal bouclier des coups que les Nuggets ont lancés. Le marqueur a fait le caoutchouc, comme cela arriverait également en troisième période, et le gardien a semblé ne pas faillir malgré cela. Il y avait aussi plus de contributions: au bord de la pause, un triple de Jokic a été répondu par deux tirs presque consécutifs de Crowder et Paul. Laisser une trace.

La deuxième partie était le désespoir des habitants. Que devons-nous faire, se demanderaient-ils. Il n’y avait aucune faille dans le plan de Monty Williams. Tout ce qu’ils faisaient de bien était reproduit à la minute près ou un peu plus. Barton est entré dans le jeu avec deux actions et Porter a explosé, lançant 3 points sur une pause rapide avec des coéquipiers sur le côté. Mais il n’y a pas eu de dépassement. Le territoire de Chris Paul était entré et personne ne pouvait mettre un terme à ses idées. Des pièces collectives et, face à la production télévisuelle, une menace sur le bout des doigts c’est une marque maison et personne ne l’a aimé. Il a même savouré ce qu’il faisait parce qu’il peut le faire. Son remplaçant, Cameron Payne, a sauté sur le terrain au cours de cette troisième période et a été impliqué dans la page noire de la soirée : le très fort coup de hache de Jokic qui lui a touché le visage et le sol. Booker et Jokic se sont affrontés et le Serbe a eu tout son mauvais caractère en seulement cinq secondes. Joker a été vu et nous n’avons pas parlé du joker, mais plutôt du personnage du film. Le pivot s’est excusé auprès de Payne, qui passait juste par là, et est reparti expulsé par un flagrant type 2 de peu de discussion. Avec cela, les Nuggets se sont battus, maintenant aussi sans Jokic. La différence était déjà à quinze après tout ça (78-93, 34e).

Avec McGee au centre et les Nuggets poussant aussi fort qu’ils le pouvaient, se rapprochant de cinq points dans les cinq dernières minutes, Paul est revenu. Ce sont quatre actions, dont un vol de balle, qui ont détruit l’espoir des supporters locaux à la Ball Arena. 37 points du CP3 qui ont rejoint les 34 de son collègue étranger. Ils ont traversé la cravate sans couture et entrent dans les finales occidentales d’une manière importante, balayant Denver et avec un repos bien mérité.