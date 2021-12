Les Suns battent les Hornets au retour de Devin Booker

Victoire énergique de Soleils de phénix en vue de Charlotte frelons par 137-106 dans un duel marqué par le retour de Devin booker aux Arizonans. Le match s’est effondré très tôt, dans un premier quart-temps formidable. Les Hornets sont sortis endormis et les Suns un vrai rouleau compresseur. 37-15 partiel pour quitter le jeu condamné au premier changement. Les Hornets continuent de payer cher leurs déconnexions défensives dans les matchs, et le faire dès le début est encore plus grave. Contre une équipe aussi sérieuse que les Phoenix Suns, ils n’avaient aucune chance de revenir.

Ainsi, le meilleur buteur des Suns était JaVale McGee avec 19 points. Tous les partants ont atteint 14 points : Mikal Bridges a terminé avec 16 points, Jae Crowder avec 14, Deandre Ayton a contribué 15 points et 15 rebonds et Chris Paul 14 points et 9 passes décisives. Aucun n’a joué plus de 30 minutes. Devin Booker, à son retour après neuf matchs absents pour cause de blessure, a terminé avec 16 points (4 sur 8 en triple), 6 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes de jeu.

Chez les Hornets, les 26 points de Miles Bridges ou les 18 de Kelly Oubre Jr. n’ont servi à rien.Horrible match de LaMelo Ball (9 points et 2 sur 12 aux tirs du terrain).

Il pleut à trois dans le désert ☔ Les @Suns abattent 20 points à 3 points, un sommet de la saison, en route vers la grande victoire ! pic.twitter.com/Nkqpo53fXU – NBA (@NBA) 20 décembre 2021

Les Soleils, sur la crête de la vague

La victoire permet aux Suns de continuer une journée de plus avec le meilleur bilan de la NBA avec 24 victoires et 5 défaites, un demi-match devant les Golden State Warriors en Conférence Ouest.