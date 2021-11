Les Suns battent les Nets et confirment la faiblesse de l’équipe de Brooklyn

28/11/2021 à 10:32 CET

.

Les Phoenix Suns ont confirmé leur rôle parmi les favoris pour atteindre les finales NBA une autre saison en battant les Nets à Brooklyn. Kevin Durant et James durcir 107-113 dans un match dans lequel les Houston Rockets et les Minnesota Timberwolves ont eu besoin de temps supplémentaire pour gagner.

Les Rockets ont battu les Charlotte Hornets 146-143 en prolongation, ce qui est la deuxième victoire consécutive de l’équipe texane, tandis que les Timberwolves ont eu besoin de deux prolongations pour vaincre les Philadelphia 76ers, dans lesquels ils sont revenus Joël embiid, par 120-121.

Les Utah Jazz et les Washington Wizards devaient également atteindre 120 points pour remporter leurs matchs contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Mavericks de Dallas, respectivement.

Le Jazz a battu les Pélicans de Willy Hernangómez 127-105 tandis que les Wizards battaient les Mavs de Luca doncic par 114-120.

Dans le jeu entre les Jazz et les Pélicans, les Espagnols Hernangomez Il est revenu pour avoir une performance exceptionnelle après avoir commencé le match sur le banc. Le centre madrilène a marqué 10 points, 8 rebonds et 3 passes décisives au cours des 18 minutes qu’il a jouées.

De son côté, Doncic a obtenu un nouveau double-double face aux Wizards, avec 33 points et 10 passes décisives, en plus de 4 rebonds.

Dans les autres matchs de la journée, les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio ils ont battu les Orlando Magic 105-92, les Atlanta Hawks ont perdu à domicile contre les New York Knicks 90-99 et les Chicago Bulls ont perdu 104-107 contre les Miami Heat.

blond, qui a de nouveau vu ses minutes limitées par le retour à l’équipe d’attaquants de puissance Evan mobley, a marqué 5 points, 4 rebonds, 8 passes et 1 interception.

LES FILETS JOUENT AVANT LES SOLEILS

L’un des matchs les plus intéressants de la journée de samedi en NBA a été celui disputé à New York par les Nets, leaders de la Conférence Est, avec les Suns de Phoenix, vice-champions de la saison dernière et actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest.

Et le résultat a été une autre défaite retentissante pour l’équipe de Brooklyn, qui à aucun moment n’a pu prendre l’avantage sur le tableau d’affichage, seulement deux nuls au premier quart, et ils ont perdu jusqu’à 22 points contre l’équipe de Chris Paul et Devin Booker.

Même si Durant était le meilleur buteur du match, avec 39 points, et Harden a réalisé un triple-double avec 12 points, 14 passes et 13 rebonds, les Suns avaient plus d’équipement et les individualités des deux stars des Nets insuffisantes pour briser celles de Phoenix .

Les Bulls, deuxièmes de la Conférence Est derrière les Nets, ont également connu une sombre nuit avec leur défaite à domicile contre le troisième de la conférence, le Miami Heat. Ceux de Miami ont dominé une grande partie du match même si les Bulls ont pu revenir dans la dernière période, lorsqu’ils sont arrivés en tête de 6 points.

Mais l’équipe de Chicago a raté l’occasion et les 16 points de Vincent Vincent et le 11 de Kyle Lowry dans les 12 dernières minutes, ils ont déterminé la victoire en faveur du Miami Heat.