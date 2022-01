Soleils de phénix a repris la tête de la Conférence Ouest après avoir gagné au Canada à rapaces de Toronto 99-95 dans un duel où le meilleur buteur de l’équipe de l’Arizona est finalement Jae Crowder (19 points et 5 triplés). Devin Booker et Deandre Ayton ont contribué 16 points par tête et un grand Chris Paul a contribué 15 points, 12 passes et 5 interceptions. Chez les Raptors, les 21 points de Fred VanVleet, les 22 de Pascal Siakam et les 25 d’OG Anunoby ont été inutiles.

