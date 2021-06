Les Suns détruisent les Nuggets au rythme de Chris Paul (2-0)

triomphe écrasant de Soleils de phénix en vue de pépites de Denver par 123-98 guidé par un extraordinaire Chris Paul qui laisse l’égalité 2-0 en faveur de l’Arizona avant de se rendre au Pepsi Center pour jouer les deux prochains matchs. Nul doute que dans ces deux premières rencontres ceux de Monty Williams ont mieux ajusté la défense et ont été plus fluides en attaque.

Ainsi, Paul était le meilleur avec 17 points, 15 passes décisives et aucun revirement. Il a géré le match à sa guise, et avec les Suns en tête en fin de match, il a pu se permettre de ne pas trop jouer et de reposer son épaule. Devin Booker a ajouté 18 points et 10 rebonds, Mikal Bridges est allé jusqu’à 16 et DeAndre Ayton a récolté 15 points et 10 sacs.

A Denver, Nikola Jokic Il a joué son premier match après avoir été nommé MVP NBA de la saison. Il a terminé avec 24 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. Il n’avait aucune aide de ses pairs. Bad Michael Porter, Aaron Gordon, Facu Campazzo, Austin Rivers et compagnie hier. Les hommes de Mike Malone doivent beaucoup s’améliorer s’ils veulent renverser une série qui leur a été très difficile.

CHRIS. PAUL. EST. PRISE. PLUS DE. 17 points.

15 passes décisives.

Chiffre d’affaires 0. # ThatsGame pic.twitter.com/4UQbTXePPS – NBA (@NBA) 10 juin 2021

Les soleils y vont pour tout

Après avoir terminé deuxième à l’Ouest en saison régulière, éliminé les Lakers de Los Angeles et remporté les deux premiers matchs contre les Nuggets, on ne peut pas ne pas considérer les Suns comme l’un des favoris clairs pour disputer les finales NBA cette année. Ils ont une combinaison parfaite d’ancienneté et de jeunesse qui fonctionne parfaitement pour eux. Soyez prudent avec eux s’ils continuent comme ça.