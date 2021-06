Les Suns détruisent les Nuggets et atteignent la Finale Ouest

in

Victoire de Soleils phénix en vue de Pépites Dever par 125-118 au Pepsi Center qui a condamné l’éliminateur de demi-finale de la Conférence Ouest en faveur de l’Arizona, qui attend déjà un rival (Clippers ou Jazz) face à la Finale. Chris Paul Oui Devin Booker ils étaient imparables (71 points entre eux) et Nikola Jokic a été expulsé. Les hommes de Mike Malone, sans Jamal Murray, n’ont pas pu battre l’équipe avec la zone arrière la plus décisive cette saison en NBA.

Comme lors des trois matchs précédents, les Nuggets n’avaient aucune option. Les Suns ont montré leur supériorité et ont atteint les derniers instants du duel avec le match totalement condamné. Le formidable Monty Williams, peut-être l’homme qui méritait le prix du meilleur entraîneur de l’année, qui est parti en saison régulière et qui sort en séries éliminatoires.

Chris Paul a joué un affrontement extraordinaire, son meilleur match de la saison, au moment le plus important. Il a terminé avec 37 points (14 sur 19 en placement) et 7 aides. Belle performance également de Devin Booker, qui a contribué 34 points et 11 rebonds.

Dans les Nuggets, tout était définitivement gâché lorsque Nikola Jokic, le MVP de la saison, a été expulsé après avoir giflé Cameron Payne. Décision controversée et pire fin possible pour le meilleur joueur de l’année.

Jazz ou Clippers

Ainsi, les Suns attendent déjà un rival en finale Ouest. Il sortira de la série qui affronte les Utah Jazz et les Los Angeles Clippers. Pour le moment, 2-1 pour ceux de Salt Lake City.