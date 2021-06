Les Suns en tête des Nuggets pour une avance de 3-0 dans la série ⋆ .

in

Les Nuggets sont à un match de l’élimination. (Photo de Dustin Bradford/.)

Les Denver Nuggets ont montré un peu de vie dans le troisième match, mais cela n’a donné qu’une chose à étouffer aux Phoenix Suns.

Les Suns ont battu les Nuggets 116-102 vendredi pour prendre une avance de 3-0 en demi-finale de la Conférence Ouest, scellant ainsi un voyage en finale de la conférence. Aucune équipe NBA n’a jamais surmonté un déficit de 3-0 dans une série.

Une nuit qui a commencé avec la star des Nuggets, Nikola Jokic, recevant son trophée MVP, s’est rapidement transformée pour les Suns, qui étaient en hausse à deux chiffres au milieu du premier quart. Les Nuggets ont réduit l’avance à un chiffre pendant une grande partie du troisième trimestre, mais une course de 14-2 à Phoenix a augmenté l’avance à 20 au début du quatrième trimestre. Il n’y avait pas de retour de ça.

Les Suns ont de nouveau fait un effort équilibré de leur formation de départ, avec Devin Booker et Chris Paul combinant pour 55 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Deandre Ayton a de nouveau été fort dans la peinture, marquant 10 points et 15 rebonds.

Pour les Nuggets, Jokic a au moins joué comme le MVP de la NBA, enregistrant un triple-double avec 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Il n’a pas eu beaucoup d’aide, car Michael Porter Jr. était à 5 sur 13 sur le terrain pour 15 points et Will Barton semblait toujours être à la hauteur.

Le match 4 est prévu à 20 h HE dimanche à Denver.

Plus de Yahoo Sports :