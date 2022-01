Les Suns gagnent à la Nouvelle-Orléans avec Devin Booker et Mikal Bridges à un très bon niveau

Soleils de phénix continue à lui cette saison : gagner. Hier, victoire confortable à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 123-110 dans un duel où Devin Booker a encore dépassé la trentaine (33 points et 9 rebonds), Mikal Bridges est passé à 23 points (9 sur 13 en field goal) et Chris Paul a réalisé un double-double de 11 points et 15 passes décisives. Chez les Pélicans, Jonas Valanciunas a été le meilleur avec 25 points et 16 rebonds. Willy Hernangómez n’a pas joué pendant une minute.

Un autre 30 pièces pour @DevinBook – Devin Booker vise 33 PTS, 9 REB et 4 AST dans la victoire @Suns ! pic.twitter.com/PTL2k6f49G – NBA (@NBA) 5 janvier 2022