Les Suns gagnent une guerre et tuent les Clippers

C’était bien plus qu’un match. C’était une prophétie, presque une malédiction pour les rivaux des Los Angeles Clippers. La rencontre était atteinte avec 2-1 au compteur et, si une victoire d’Angelina était consommée, les faits dictaient la sentence aux Suns. Il faut le voir, mais les Arizonans ont évité de le découvrir. Le 3-1 est à lui, avec de la sueur… et pratiquement du sang. Car, finalement, ils sont sortis vainqueurs de Los Angeles, mais après une nouvelle guerre, après une nouvelle rencontre décidée dans un éternel dernier quart et entre succès et erreurs de lancers francs. Ceux de Tyronn Lue, comme les zombies en première mi-temps, ont une nouvelle fois affiché leur résilience, dans une manière de s’accrocher à la série, à la survie, qu’on a rarement vu. Le troisième quart (30-19) leur a donné leur durée de vie infinie, celle qu’ils n’avaient plus, celle qu’ils ont perdue dans un dernier quart-temps digne du match. Mauvais, très mauvais, si vous parlez en termes de basket (14-15) ; mais extrêmement excitant, plein de tension et de courage. Avec 76 à 79 au tableau à une minute de la fin, les lancers francs allaient dicter la sentence. Ils ont été suivis par Paul George et Chris Paul. Le premier, avec trois coups sûrs en quatre tentatives ; le second, avec cinq sur six. Et est aussi venu DeMarcus Cousins, à l’affiche d’une action difficile à comprendre. Avec 79 à 81 sur l’électronique et 5,6 secondes, il a marqué le premier et, d’ailleurs, comme il a dû le faire, le deuxième a échoué ; mais pas comme il se doit. Pierre au tableau et, avec elle, la fin de la résurrection (80-84). George, avec son seul échec dans ces derniers tirs, manquait l’occasion de laisser le marqueur à un point avec 3 secondes à jouer; mais l’agonie avait déjà pris fin. Il n’y avait pas de nouvelle opportunité.

Le jeu lui-même était une somme constante d’erreurs qui trouvaient simplement un destin convenable : dans la boue et avec les mains sales, pour le gagnant comme pour le perdant. Les Clippers sont sortis avec l’intention de répéter le rituel, mais les Suns ont fait mieux, avec Chris Paul à la barre. Les locaux, engloutis par un rythme initial épuisant, n’ont marqué leur deuxième panier qu’à 7h40 minutes pour aller au bout du premier quart-temps : George, du périmètre, voulant redevenir un héros (5-14). Beaucoup de rythme, beaucoup de tension et peu de réussite. Le premier quart-temps, au-delà de quelques indices sur l’avenir possible du jeu, a laissé plusieurs affrontements verbaux… et pas si verbaux. Jae Crowder, Patrick Beverly, etc. Les plus enclins ont commencé, mais ils se sont tous inscrits, avec deux techniques pratiquement d’affilée. Le premier, à George, après avoir giflé un Booker qui cherchait à rencontrer des regards ; le second, à Cameron Payne, qui, après plusieurs tentatives de cambriolage de Terance Mann, s’est empressé de se débarrasser de sa présence. Devin, au quatrième quart, a renvoyé le message à George et George, profitant d’un des lancers francs, a laissé le score à 70-71 avec 10 minutes à jouer. Entre les deux, un monde de choses, mais avec un jeu sans équivoque : très dur, avec beaucoup de contact. Une de celles où il faut suer à chaque panier, un quart de finale de conférence avec, en plus, un certain mysticisme dans sa valeur.

Habitat parfait pour Booker, dont le masque, pourtant, semblait parfait pour l’occasion : finalement, il ne l’était pas. En fait, le jeu n’a pas pris fin : ni lui, ni le masque. Avant, oui, il avait laissé 25 points, un trésor, aujourd’hui, avec de nombreux carats d’or en valeur. Le bavardage était le sien et le succès, avec plusieurs bombes magnifiquement fabriquées aussi. Quand il s’agit de marquer, il a toujours été un tueur au visage de garçon – sous la nouvelle tenue, il ne pouvait tromper personne. Contraste avec ce qui s’est passé entre les lignes rivales : beaucoup d’erreurs étrangères, un certain entêtement avec lui et, en plus, l’impossibilité de changer de plan. DeAndre Ayton vous arrêtait, seigneur et maître de la peinture. La rencontre s’était ouverte sur un 2+1 des siens et, loin d’être quelque chose de passager, elle commençait à révéler quelque chose de structurel : la petite boule peut contribuer de certaines tours de guet, mais pas du sien. Paul, avec de l’expérience et de la qualité, a flairé le trou et l’a exploité pour, avec une ruelle oop à son géant, mettre le maximum d’écart (26-39) jusqu’ici.

L’animal aux mille vies

A la mi-temps, la distance s’est creusée (36-50). Les raisons étaient loin d’être un mystère. Ceux de Lue ont défilé vers les vestiaires avec une réussite de 29,5% aux tirs sur le terrain et 18,2 à longue distance. Mission impossible pour n’importe qui : même pour eux. Ayton, de son côté, est parti quasiment en double-double : 15 points, 9 rebonds et 2 contres, également placés au bon moment, quand les Angelenos ont tenté d’explorer d’autres avenues, leur chemin. Dans la zone, il n’y avait de la place que pour un roi, et il l’a certifié avec des chiffres à deux chiffres monstrueux à la fin du match : 19 + 22. Les Suns ont ajouté 42 points dans la peinture à 36 pour les Clippers et sont allés fort sur les deuxièmes chances à 13 pour 7. Le plan de Phoenix a fini par sortir, mais à peine. Vitesse sur piste ouverte et force à l’intérieur. Formule aussi traditionnelle qu’efficace. Au moins jusqu’à la pause.

La gravité de l’affaire, pour les Clippers, était donc d’une ampleur historique. Les Angelenos ’36 points étaient leur score le plus bas en une mi-temps dans toute l’histoire de la finale; ses 18 erreurs dans le triple, égalaient le pire record de tous les temps. Après la pause, ils sont repartis avec l’attitude nécessaire pour y remédier, car, malgré tout, l’écart n’était pas excessivement large. Surtout, un nom, déjà très récurrent dans ces pièces : Reggie Jackson. De ses 10,7 points en saison régulière, il est passé à 17,6; aujourd’hui, avec deux triples, il a tiré une carte complètement différente (63-65). Face à la perspective, Booker a même enlevé son masque. Les Clippers, à cette époque, menaient un double combat : l’un contre eux-mêmes et leur erreur et l’autre, contre Paul. Après son absence due à l’entrée dans les protocoles Covid, sa mémoire pourrait s’estomper, mais la réalité est qu’au fur et à mesure que les matchs avancent, son poids en eux avance : c’est une proportion aussi directe que dangereuse pour les rivaux. Dirigez, marquez et profitez même. Après avoir passé le ballon entre ses jambes, d’arrière en avant, il a terminé quelques minutes de haut vol (46-59); mais Jackson, soudain, s’était coupé les ailes. Qui volait, maintenant, était la fête, cherchant où atterrir.

Cela lui a coûté. Lorsque le milieu du dernier quart-temps a été atteint, le tableau de bord n’accueillait que six nouveaux points (70-71). Les Clippers, en près de quatre minutes, n’avaient pas réussi à prendre l’avantage au tableau d’affichage avec un seul point d’écart et les Suns, avec un autre alley oop de Paul pour Ayton, l’ont puni. 16 tirs avaient été ratés d’affilée et Booker avait même pris un coup sur son nez cassé : une métaphore parfaite pour un jeu à succès, sans succès, mais enveloppant dans sa tension. Et au milieu, il fallait le résoudre. À une minute de la fin, et avec 74-79 au tableau d’affichage, Lue a appelé Challenge après une faute de Jackson sur Booker, avec cinq fautes en plus. Cela l’a laissé sans lancers francs et la star des Suns a été éliminée. L’énième vie des Angelenos, ressuscités à nouveau, mais pas pour la dernière fois. Après un puissant rebond d’Ayton, à 30 secondes de la fin et avec 76-79 au tableau d’affichage, une nouvelle révision a accordé le ballon aux Clippers, avec Paul George et Mikal Bridges comme protagonistes possibles de ce dernier contact avec le ballon. La star de Los Angeles s’est immédiatement rendue sur la ligne des lancers francs. Lors de ce premier voyage, elle n’a pas manqué, mais le suivant à elle, Chris Paul, non plus. C’était le mille et un, la vie de plus que les Clippers, et George, qu’ils n’avaient plus. Au cas où il y aurait un doute, DeMarcus Cousins ​​​​le lui a complètement pris. Nouvelle étape pour les Angelenos dans ces playoffs, plus proche que jamais de l’enfer.