Les Suns humilient certains Lakers au bord du gouffre

02/06/2021 à 7h08 CEST

. / Los Angeles

Les Phoenix Suns ont humilié les Los Angeles Lakers mardi (115-185) pour aller 3-2 dans leur série et mettre les champions en titre de la NBA au bord de l’élimination au premier tour des éliminatoires. Les Suns ont eu une nuit de rêve au cours de laquelle ils ont déchiré les champions en titre sans aucune réponse de LeBron James. Un Devin Booker mémorable, avec 30 points (13 sur 23 aux tirs sans jouer le quatrième quart) et 7 rebonds, a été le capitaine de la raclée d’un Suns qui déjà à la mi-temps ils gagnaient de trente points. Avec Booker, Cameron Payne a brillé (16 points et 4 rebonds), bien qu’une grande partie du succès de l’équipe très corail dirigée par Monty Williams réside dans l’excellente défense qui a liquidé l’offensive de Los Angeles d’un coup de crayon.

Les hommes de Phoenix ont dominé toutes les facettes du jeu avec une chimie d’équipe impressionnante. La seule mauvaise nouvelle pour les Suns était la Blessure de Chris Paul, qui avait déjà souffert de problèmes physiques lors de ce match nul et qui a quitté le match au troisième quart-temps. Chez les Lakers, qui n’ont jamais rivalisé avec les Suns, le seul à avoir montré son visage était LeBron James avec 24 points (9 sur 19 tirs), 5 rebonds et 7 passes décisives. Les Lakers ont été déprimés par l’absence d’Anthony Davis, blessé, mais ce n’était pas une excuse pour une soirée au cours de laquelle personne ne s’est avancé pour escorter James. Marc Gasol a contribué 5 points (un sur un en triple), 3 rebonds et une passe décisive sur un ballon lâche en 10 minutes.

Les Lakers devront changer radicalement de visage pour jeudi, car une défaite lors du sixième match de la série les renverra chez eux beaucoup plus tôt que prévu l’un des grands prétendants au ring cette saison.

Un mirage avant l’ouragan

Tous les chemins vers la victoire pour les Lakers sont passés par LeBron James, qui dès le début a assumé un rôle central dans l’offensive des Angelenos. Cinq points consécutifs de la star des Lakers ont contribué à un départ intense des visiteurs à la fois en attaque et en défense, mais les Suns n’étaient pas nerveux. Devin Booker était une menace instantanée du périmètre et, avec un triple de Jae Crowder, l’équipe de Phoenix a clairement indiqué qu’elle allait livrer beaucoup de guerre (10-10 avec 6,50 à gauche). Marc Gasol est alors entré dans le match mais a reçu un accueil épineux de Booker, qui a pris un panier avec un autre dès son entrée sur le terrain.

L’inspiration des Lakers a soudainement disparu et personne ne s’est présenté pour donner une pause à James, une circonstance dont les Suns ont profité avec une belle série de 14-0, reposant sur une défense solide, pour tirer la sonnette d’alarme chez les joueurs violet et or (19-10 avec 5,06 manquants). Mais le pire signe pour les Lakers était la forme de Booker, absolument intraitable avec 18 points pour un premier quart-temps presque parfait pour les locaux (34-26).

Le cauchemar californien s’est poursuivi au deuxième quart avec un Cameron Payne incandescent pour un départ 6-0 (40-26 avec 10,37 à jouer). Déconnectés du jeu et sans aucun signe de réaction, les Lakers ont progressivement sombré dans une spirale d’erreurs, d’imprécisions et de mauvaises décisions. Désireux de presser chaque seconde de la dépression de Los Angeles, Chris Paul a réussi un triple avant avec 7,23 à jouer qui a pris la tête avec une différence étonnante (48-27). Le champion en titre de la NBA s’estompait comme du sucre et un triple de Crowder a permis aux Suns, aussi incroyablement qu’ils le méritaient, de presque doubler les Lakers au milieu du deuxième quart (55-28 avec 5,29 à jouer).

Au terme d’une première mi-temps pour l’histoire des Suns, avec 16 000 fans totalement euphoriques dans les tribunes, celles de Phoenix ont gagné de 30 points (66-36) après avoir impitoyablement détruit les Lakers (54% aux tirs et 44% en triples) et puni, avec une défense très serrée, la production pratiquement nulle depuis le de ses rivaux (20 % en tirs à trois).

La vie continue

Si un supporter des Lakers rêvait d’un retour miraculeux, ses illusions se sont vite perdues. Le match s’est poursuivi dans la reprise exactement comme il l’avait été en première mi-temps avec quelques Suns touchés par les dieux. La frustration de l’ensemble de Frank Vogel s’est propagée sans remède malgré la chasteté et la colère de James. Rien n’allait bien pour les Lakers, qui regardaient avec stupéfaction l’affichage d’une machine à marquer baptisée Booker (92-63).

Le dernier quart n’a eu la présence d’aucun des partants et les réserves des deux équipes ont finalisé le processus à la gloire des Suns et à la honte des Lakers. La série revient maintenant à Los Angeles, où un sixième match sera joué jeudi qui pourrait être final si les Suns gagnent.