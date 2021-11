Les Suns, l’équipe la plus en forme de la NBA

Huitième victoire consécutive de Soleils phénix après avoir facilement battu Houston Rockets 89-115 dans un duel facilement dominé par l’Arizona contre l’un des rivaux les plus faibles de la ligue. Devin Booker a été le meilleur avec 26 points et 6 passes décisives. Chris Paul a joué à un niveau élevé, a terminé le duel avec 15 points et 7 interceptions. JaVale McGee a réalisé un superbe duel avec 19 points et 14 rebonds. Jeu horrible du numéro de repêchage Jalen Green. Il a terminé avec 12 points et 4 sur 14 en placement (0 sur 6 en triple).

