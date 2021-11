Les Suns n’arrêtent pas de gagner : les seuls à suivre les Warriors

victoire de Soleils de phénix en vue de pépites de Denver par 126-97 qui montre très clairement que l’année dernière n’était pas une coïncidence pour l’Arizona. Ils sont deuxièmes à l’Est avec 13 victoires et 3 défaites, juste derrière les Golden State Warriors jusque-là imparables. Hier, je gagne avec Cameron Johnson comme meilleur buteur du banc avec 22 points. Deandre Ayton a terminé avec 21 points et 8 rebonds et Devin Booker avec 17 points et 7 passes décisives. Chris Paul a récolté 9 points et 10 passes décisives. Chez les Nuggets, perdus sans Nikola Jokic, le meilleur était J. Green avec 19 points.

